Aşı geliştirildikten sonra 2 hafta içinde insan üzerinde denenebilir

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Profesör Sarah Gilbert, başında bulunduğu ekibin aşıyı önümüzdeki eylül ayında geliştireceğinden “yüzde 80 oranında emin olduğunu” belirtti.

Hayvanda deneme

Gilbert’in aşı açıklamasını manşetinden duyuran Times gazetesi, profesörün dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu yazdı. Koronavirüs aşısının geliştirildikten sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebileceği belirtildi. İngiliz hükümeti, aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

Şu anda Türkiye de dahil çok sayıda ülkede aşı geliştirme çalışmalarına büyük bir hızla devam ediliyor. Avustralya’da bilim insanları, 10 gün önce iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başlamıştı. Avustralya’nın ulusal bilim kurumu, laboratuvar denemelerinin sonuçlarını değerlendirecek ve aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenli olup olmadığına karar verecek. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli Inovio Ecza şirketinin ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay vermişti.