‘Aşı olmaktan korkmayın’

Dünyayı bir yıla yakın bir süredir etkisi altına alan 79 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan, 1.7 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 salgınını durdurmak için büyük umut olarak görülen aşılama çalışmaları bazı ülkelerde başladı. Türkiye de aşılama kampanyasına başlama hazırlığı yapan ülkeler arasında yer aldı. Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına karşı Çin’in Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının 3 milyon dozu gelecek pazartesi günü Türkiye’de olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın etkinliğinin yüzde 91.25 olduğunu duyurduğu aşı, Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılacak. İlk aşamada 9 milyon kişi aşı olacak. Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarında. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak. Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak. Türkiye’ye, şubat ayına kadar Çin’den 50 milyon doz Kovid-19 aşısı gelecek.

‘Çok umut verici’

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Çin’in Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısıyla ilgili Türkiye’de açıklanan faz 3 çalışmalarının bir bölümüne ilişkin sonuçları Twitter hesabından değerlendirdi. Sonuçların çok umut verici olduğunu belirten Altındiş’in mesajları şöyle:



1 Sinovac aşısı faz III ilk sonuçları olumlu ve umut verici. Öncelikle ağır bir yan etki yok! Henüz örneklem sayısı düşük, dolayısıyla Türkiye’deki ileri aşamaları, diğer ülkelerin sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Ancak yine de sonuçlar temkinli bir iyimserlik için yeterli.

2 Sinovac aşısına dair açıklanan ilk sonuçlara göre 2 doz aşı olmuş 1322 kişiden, 570 kişilik aşılanmamış kontrol-plasebo grubunda 26 kişi, 6’sı ağır-hasta olurken, aşılanan 752 kişide sadece 3 kişi-semptomsuz-hasta olmuş. Sayılar çok düşük olsa da oldukça umut verici sonuçlar.

3 Bu faz III ilk ara sonuçlarının hasta sayısı 40’a ulaşıldığında açıklanması düşünülüyordu, neden 29 hastada erken açıklandı bilmiyorum ancak her hâlükârda faz III içinde enfeksiyon sayıları arttıkça toplum şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli, henüz örneklem oldukça küçük.

4 Faz III çalışmasına Türkiye’de 7371 kişi katılmış, bunlardan 3457 kişi iki doz aşıyı (veya plasebo) olmuş, açıklanan sonuçlar bu kişilerin sadece 1322’sinden geliyor. Tam kutlama için hem Türkiye’de ileri aşama analizlerini hem de Brezilya, Endonezya sonuçlarını beklemek lazım.

5 Ben bu şartlarda Türkiye’de olsam, hele bir de risk gruplarında (sağlık çalışanı, kronik hastalıklı vd.) olsam, Sinovac aşısı hakkım geldiğinde hiç düşünmeden olurdum. Hem Lancet’de yayınlanan faz I/II çalışmaları, hem dünkü (önceki gün) açıklama bir ağır yan etkisi olmadığını gösteriyor.

6 Ben kesinlikle bir yan etki sorunu görmüyorum. İlk açıklanan sonuçlar da koruyuculuk konusunda oldukça umut verici. Aşı olmaktan korkmayalım. Ağır bir yan etkisi olmayan bu aşının zararı olmaz.



‘Aşı olmamak daha tehlikeli’



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı konusunda tereddütler yaşanmasının makul olduğunu söyledi. Aşılamaya önce kendilerinden başlanacağını anımsatan Prof. Dr. Özlü, “Bunu çevremizdeki insanlar görünce kanaat getireceklerdir. Aşıdan zarar görme olasılığı elbette vardır. Her aşıda bu vardır. Şu anda ruhsatlı olan, yıllardır kullanılmakta olan aşılardan bile bazen beklenmedik, öngörülmedik sorunlar olabilir ama bunlar milyonda bir veya 10 milyonda bir gibi çok düşük bir ihtimal. Böyle düşük bir ihtimalden korkup Kovid-19 tehlikesini görmezden gelmek makul değil” dedi. Türkiye’de her gün bu hastalıktan dolayı 250 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Özlü, şunları dedi:

“Aşılamadığınız zaman bu ölümler devam edecek. Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Bu bizim alacağımız aşıyla ilgili değil, diğer aşılar da dahil olmak üzere on binlerce insana Kovid-19 aşıları uygulandı ve hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmedi. Bundan sonra çıkabilir ama bu çok nadir bir yan etki olacaktır. Bunu göze alamazsanız hayatta bir şey yapamazsınız. Uçağa binemezsiniz, çünkü düşme ihtimali var. Aspirin içemezsiniz, çünkü içtiğiniz zaman kanatıp ölme ihtimaliniz var. Hayatta riski olmayan hiçbir iş yok. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük.”



Aşılananlar 1.5 milyonu geçti



Koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, gözler aşı çalışmalarında. Aşılama kampanyasına ilk başlayan ülke olan İngiltere’de Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 616 bin 913 oldu.



ABD’de Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, 14 Aralık’tan bu yana 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını açıkladı. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, “Salgına karşı sürü bağışıklığın kazanılabilmesi için nüfusun yüzde 90’ının aşılanması gerekebilir” dedi. Avrupa Birliği Komisyonu’nun onay verdiği Pfizer-BioNTech aşısı, üye ülkelere dağıtılmaya başlandı. Aşılar, özel kutular içinde yola çıktı. Sırbistan’da aşılama başladı. İlk aşıyı Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaptırdı. Toplu aşılama için teslimatı alan ilk Latin Amerika ülkesi Meksika. Pfizer-BioNTech aşılarından 3000 doz Meksika’ya ulaştırıldı. İlk aşı yoğun bakım hemşiresi 59 yaşındaki Maria Ramirez’e yapıldı. Arjantin, Rus Sputnik V aşısına acil durum onayı veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Rusya’dan kalkan ve ilk 300 bin dozu taşıyan uçak Buenos Aires’e ulaştı. Şubat ayına kadar yaklaşık 19 milyon doz aşının ülkeye ulaşması bekleniyor.



Brezilya: Bizde yüzde 90’a ulaşmadı



Çin menşeli CoronaVac aşısının deneylerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Brezilya’daki testlerin büyük bölümün yapıldığı São Paulo Eyaleti’nin sağlık bakanı Jean Gorinchteyn, kendi ülkelerindeki denemelerde yüzde 90 başarı oranına ulaşılmadığını açıkladı. CBN radyosuna konuşan Gorinchteyn, “Aşının etkisinin yüzde 50’nin ne kadar üzerinde olduğunu, yüzde 60, 70 veya 80 olup olmadığını bilmiyoruz” dedi. Gorinchteyn, CoronaVac aşısında kullanılan teknik göz önünde bulundurulduğunda, “Aşının etkisinin hiçbir zaman yüzde 90’a ulaşmayacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı. Sinovac şirketinin bir yetkilisi ise Bloomberg’e isim vermeden yaptığı açıklamada, CoronaVac aşısının nihai koruma oranının, Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili’deki test sonuçlarını birleştirerek belirleme sürecinin devam ettiğini söyledi. Bu kaynak, farklı ülkelerdeki testlerin birbirinden kısmen bağımsız ve farklı protokollere göre yapıldığını belirtti. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Butantan Enstitüsü yetkililerinin, ülkedeki Faz 3 denemelerinin sonuçlarını iki gün önce açıklaması bekleniyordu. Ancak basın toplantısı düzenleyen yetkililer, aşının yüzde 50 barajını geçtiğini söylemekle yetindi. Nihai sonuçları açıklamayı Sinovac şirketinin talebiyle, 15 gün erteledikleri bilgisini paylaştılar.