Aşı pandemiyi hemen sona erdirmeyecek

Grup tarafından yayımlanan yeni raporda, aşının kısmi etkileri, kısa süreli bağışıklık sağlaması ve üretimi ile dağıtımı gibi lojistik sorunları da içeren potansiyel zorluklar yer aldı. DELVE’de görevli Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü’nden Dr. Fiona Culley, “Aşılar, hayatımızı bir miktar normallik duygusuna döndürmek için en iyi şansımız olarak kabul edilir ama gerçekçi olmalıyız” açıklamasında bulundu. Culley, “Başarılı bir aşıya giden süreç; etkili aşıyı, ihtiyacımız olan şekilde bulmak ve onu hayata geçirmek potansiyel sorunlarla dolu” sözleriyle sürecin zorluklarını dile getiriyor.