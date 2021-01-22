‘Aşıların etkinliğini azaltabilir’

Ocak ayı başında Pfizer/BioNTech aşısının, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan virüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklanmıştı. Pfizer’ın aşı bilimcisi Phil Dormitzer ise aşının hem İngiltere hem de Güney Afrika varyantında tespit edilen “N501Y” isimli mutasyonu nötralize ettiğini söylemişti. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada ise mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıların etkinliğini azaltabileceğini ortaya koydu. New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nde Dr. Michel Nussenzweig liderliğinde yapılan araştırmada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’daki koronavirüs vakaları test edildi. Nussenzweig, elde edilen sonuçlarla ilgili “Antikor yanıtı, virüsü bloke etmede o kadar iyi değil” dedi. Rockefeller araştırmacıları, Moderna veya Pfizer aşısı olmuş ve antikorlarını laboratuvarda çeşitli virüs mutasyonlarına karşı test etmiş 20 kişiden kan örnekleri aldı. 16 aşı alıcısının testlerinin antikorların virüsü bloke etme kabiliyetinde büyük bir fark göstermediği kaydedildi. Daha önceki araştırmalar, 2 aşının Kovid-19 hastalığını önlemede yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.



Silahlanma yarışı



Virüsün mutasyona uğrayan son versiyonlarının daha kolay yayıldığını belirten bilim insanları, bunun daha fazla vakaya, ölüme ve hastaneye yatmaya yol açacağını söylüyor. Pennsylvania Üniversitesi’nde immünoloji uzmanı olan E. John Wherry, Rockefeller Üniversitesi bilim adamlarının bu çalışmada “dünyanın en iyileri arasında” olduğunu ve sonuçlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Wherry, “İnsanların mevcut aşının çoktan modası geçmiş olduğunu düşünmesini istemiyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Hâlâ bağışıklık var, iyi bir koruma seviyesi, ancak mutasyonlar aslında bağışıklık tepkimizin virüsü ne kadar iyi tanıdığını azaltıyor” dedi. Aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Vanderbilt Üniversitesi’nde aşı uzmanı Dr. Buddy Creech, “Aşılar ve virüs arasında bir silahlanma yarışımız var. Aşıyı dünya çapında ne kadar yavaş yayarsak, bu virüse kaçması için o kadar çok fırsat veririz ve o da mutasyonlar geliştirir” değerlendirmesini yaptı. Çalışmaları Moderna ve Pfizer aşılarının yapılmasına yardımcı olan Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanı Dr. Drew Weissman, antikor bulgularının endişe verici olduğunu söyledi.