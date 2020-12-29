Aşırı doz hastanelik etti

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Stralsund kentindeki bir bakımevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının enjeksiyon için hazırlanışı sırasında yapılan bir hatadan dolayı 8 personele 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı.

Vorpommern-Rügen Bölgesi Kaymakamı Stefan Kerth, önceki gün yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından 7’si kadın 8 bakımevi personelinin eve gönderildiğini söyledi. Kerth, gribe benzer belirtiler göstermelerinden dolayı daha sonra 4 çalışanın önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı ancak bunların 3’ünün taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Gribe benzer belirtiler

Vorpommern-Rügen Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada da aşının denendiği Faz-1 aşamasında daha yüksek dozların deneklerde test edildiği ve ciddi sonuçlar görülmediği yönünde aşı üreticisi BioNTech şirketinden kendilerine bilgi verildiği belirtildi. Açıklamada, doza bağlı olarak enjeksiyonun yapıldığı yerde lokal reaksiyonlar ve gribe benzer belirtiler ortaya çıkabildiği, ancak bunların genel olarak hafif ve orta şiddette ve geçici olduğunun aktarıldığına işaret edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu olayda, şirket tarafından gönderilen 5 dozluk aşı şişesi içeriğinin tümü bir kişiye enjekte edildi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önceki gün Kovid-19’a karşı ilk aşılar yapılmaya başlanmıştı.

NOEL SESSİZLİĞİ

Koronavirüs önlemleri Avrupa’da ülkeden ülkeye değişse de kıta genelinde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamalar artırıldı. Noel döneminde artması beklenen koronavirüs vakalarını frenlemek isteyen İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika, İsveç, Hollanda, Danimarka’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede, sınırlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Noel’de kalabalıkların aktığı ünlü caddeler boş kaldı.

AB’den Rusya’ya dezenformasyon suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın kendi aşısını satabilmek için geliştirilen diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvurduğunu belirtti. Yayımladığı blog yazısında dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret eden Borrell, şunları ifade etti: “Örneğin, Batılı aşı geliştiricileri Rusya’nın devlet kontrolü altındaki medyası tarafından alay konusu ediliyor. Bu durum bazen insanların maymuna dönüşeceği gibi saçma iddialara kadar varıyor. Görünüşe göre bu tür söylemler Rusya’nın kendi aşısı Sputnik V’yi satmak istediği ülkelere yönlenmiş durumda. Salgında bu tür temelsiz şüpheleri teşvik edecek her girişim halk sağlığını tehdit etmektedir.”

Bilimsel raporları görmek lazım

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Genel Direktörü Eric Domingo, Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş ettiği ve koruma oranını yüzde 91.25 olarak açıkladığı Çin menşeli Sinovac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı CoronaVac’ı değerlendirmek için bilimsel raporu beklediklerini söyledi. CNN’e açıklama yapan Domingo, “Bu aşının klinik denemeleri farklı kollarda yapıldı. Brezilya’da en az yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu söylüyorlar, bu yüzde 50 veya üzeri anlamına gelir. Türkiye’de ise yüzde 90’dan yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söylüyorlar. Şirketin yapması gereken, bütün bu denemeleri tam anlamıyla bir araya getirip, Faz-3 klinik denemelerinin ara sonuçlarını kendilerinin ortaya koyması. Bu aşının ne kadar işe yarayacağını ancak o zaman görebilir ve değerlendirebiliriz” dedi.