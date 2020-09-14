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14.09.2020 - 09:48 | | AA

Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a Türkiye desteği!

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım." dedi.

Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a Türkiye desteği!

Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor." dedi.

Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

Coronayı yenen hemşire: Bir nefes çekmeye hasret kalarak ağlayan hastalarımız varMERSİN'de yeni tip corona virüs salgınına yakalanan 25 yıllık hemşire Mehmet Nalpara (43), 2 çocuğunu bir yakınının evine yerleştirdikten sonra eşiyle birlikte ayrı odalarda 10 gün boyunca karantinada kaldı. İlaç tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nalpara, vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bir nefes çekip, ciğerlerini doldurmaya hasret kalarak ağlayan hastalarımız var. Çünkü bu dönem 'Bana bir şey olmaz' dönemi değil" dedi.
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