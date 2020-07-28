Aşk gözünü kör etmiş

İngiliz Prens Harry (36) ile eşi, ABD’li oyuncu Meghan Markle (39) bağımsız bir hayat iddiasıyla 31 Mart’ta İngiltere kraliyetinden ayrılıp ABD’ye yerleşti. Ama İngiliz gazeteciler Omid Scobie ile Carolyn Durand’ın yazdığı, gelecek ay piyasaya çıkacak “Özgürlüğü Bulmak” adlı kitap gerçeğin farklı olduğunu ortaya koydu. Kitaptaki iddialar, bir çocuk sahibi Harry-Meghan çiftiyle saray arasında dönüşü olmayan “çatlaklara” yol açtı.

İnadına nişanlandı

Kitaba göre, Prens William (38) kardeşi Harry’nin Meghan ile evlenmesini istemedi. Başından daha önce bir nikah geçen gelin adayının niyetini sorguladı. William, kardeşinin aşkın etkisiyle gerçekleri göremediğini düşündü. Bu nedenle kardeşine 2017’de nişanlanmasından önce “işleri

yavaştan alması gerektiğini” söyledi.

Kraliyet de Meghan’a güvenmiyordu. Bu ilişkiye sıcak bakmayan bir kraliyet üyesi, Meghan hakkında “Harry’nin şov kızı” demişti. Bu yorumlara çok sinirlenen Harry ise kendisini adeta büyüleyen Meghan’ın evleneceği kadın olduğuna ikinci buluşmalarında karar vermişti. Harry resmen nişanlanmalarından 3 ay önce Meghan ile gizlice nişanlanmıştı. Çift 2018 yılında evlenmişti.

‘Bu gidişin dönüşü yok’

Saray kaynakları, kitabın ardından Harry - Meghan çiftiyle İngiliz kraliyetinin arasının düzelmeyeceğini söyledi. Çift ABD’deki yaşamlarının “deneme süresi” sona erince, Kraliçe 2’nci Elizabeth’ten özel “görevler” bekliyordu. Ama bu ihtimalin tümüyle ortadan kalktığı belirtildi. Harry ile Meghan’ın dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyleyen bir kraliyet üyesi, “Onlar artık saraya dönemez. Çünkü çok özel aile meseleleri acı bir şekilde halka açıldı” dedi.

Diana’nın izinde mi?

William ile Harry’nin annesi Prenses Diana, iki kardeşin babası veliaht Prens Charles ile çalkantılı bir evlilik yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Diana büyük aşk yaşadığı Mısır asıllı iş adamı Dodi-el Fayed ile 31 Ağustos 1997’de Paris’te şüpheli bir trafik kazasında ölmüştü. 1992’de Andrew Morton, Diana hakkında bir kitap yazmıştı. Diana bu kitapla bağlantısı olmadığını söylemişti. Ama bir yıl sonra Morton’a bilgi verdiği ortaya çıkmıştı. Harry ile Meghan da şimdi haklarındaki “Özgürlüğü Bulmak” adlı kitapla bağlantıları olmadığını iddia ediyor. Ancak kitaptaki bazı ayrıntılar, sadece Meghan’ın aktarabileceği özel bilgiler olarak görünüyor. Kraliçenin bir yakını, “Kitabın her yerinde Harry ile Meghan’ın parmak izi var. Biz bu filmi daha önce de seyrettik” dedi.