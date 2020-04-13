Assange’ın iki ‘minik’ sırrı

Wikileaks, Youtube hesabından, Assange’ın 2012’de sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden çıkarılarak gözaltına alınmasının yıl dönümünde video yayınlandı. Assange’ın nişanlısı olduğunu söyleyen Güney Afrika doğumlu avukat Stella Morris ile yapılan röportajı içeren videoda, Assange’ın oğulları olduğu belirtilen 2 yaşındaki Gabriel ile 1 yaşındaki Max’in görüntülerine de yer verildi. Uzun yıllar boyu özel hayatlarını korumaya çabaladığını söyleyen Morris, kendilerine yönelik casusluk faaliyetleri yürütüldüğünü öne sürdü. Morris, Assange’ın “ömrünün sonunun gelmiş olabileceğini düşündüğünü” de savundu.