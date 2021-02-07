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07.02.2021 - 17:37 | | AA

AstraZeneca'nın aşısı, Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın berber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlendi.

AstraZeneca'nın aşısı, Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisi verildi.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eşdeğer koruma sağladığı ifade edildi.

Aşının Güney Afrika mutasyonuna uyarlanmaya başlandığı ve gerekirse sonbaharda teslimata hazır olacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Prof. Sarah Gilbert da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Belki vaka sayısını o kadar azaltamayacağız, ancak ölümler, hastaneye yatışlar ve ağır hastalıklar görmeyeceğiz." dedi.

 

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
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