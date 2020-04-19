Singapur'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 596 artarak 6 bin 588'eÂ yÃ¼kseldi. Ä°yileÅŸen hasta ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda ise deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±.

Bu artÄ±ÅŸla Singapur, GÃ¼neydoÄŸu Asya'da en Ã§ok Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼lenÂ Ã¼lke oldu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, yeni vakalarÄ±n Ã§oÄŸunun, hijyen ÅŸartlarÄ± yetersizÂ pansiyonlarda kalan yabancÄ± iÅŸÃ§ilerden oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

Nisan baÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼nlÃ¼k vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± Singapur'daÂ dÃ¼n de vaka sayÄ±sÄ± 942 artmÄ±ÅŸtÄ±.

Endonezya'da bir gÃ¼nde 47 can kaybÄ±

Endonezya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Kontrol ve Ã–nleme Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ AhmedÂ Yurianto, son 24 saatte Ã¼lkede Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 327 artÄ±ÅŸla 6 binÂ 575'e yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu.

Yurianto, can kaybÄ±nÄ±n 47 artÄ±ÅŸla 582, iyileÅŸenlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n iseÂ 55 artarak 686 olduÄŸunu ifade etti.

Malezya, Kovid-19 ilacÄ±nÄ± denemeye baÅŸlayacak

Malezya'da da vaka sayÄ±sÄ± 84 artarak, 5 bin 389'a, virÃ¼s kaynaklÄ±Â yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± da 1 artarak 89'a ulaÅŸtÄ±. Ãœlkede ÅŸimdiye kadar 3 binÂ 197 kiÅŸi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel DirektÃ¶rÃ¼ Nur HiÅŸam Abdullah, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±kÂ Ã–rgÃ¼tÃ¼nce Kovid-19'a karÅŸÄ± Ã¼retilen ve 5 bin hasta Ã¼zerinde test edilmesiÂ planlanan "DayanÄ±ÅŸma" (Solidarity) isimli ilacÄ±n denemelerinin, Ã¼lke genelindekiÂ kliniklerde en kÄ±sa zamanda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœlkenin Borneo AdasÄ±'nda yer alan Sabah eyaletinde ise vaka sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ artmasÄ±yla eyalet genelinde palm yaÄŸÄ± Ã¼retimi bir sÃ¼reliÄŸine durduruldu.

Filipinler'de toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

Filipinler'de ide son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± 172 artarak 6 bin 259Â oldu.

VirÃ¼s kaynaklÄ± hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± da 12 artarak 409'aÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Tayland'da da son 24 saatte Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len kiÅŸi sayÄ±sÄ± 32 artÄ±ÅŸla 2Â bin 765'e ulaÅŸtÄ±.

Ãœlkede 141 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan Kovid-19 hastaÂ sayÄ±sÄ± 1928'e yÃ¼kseldi.

Tayland'da dÃ¼n ve bugÃ¼n virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m kayda geÃ§medi.

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