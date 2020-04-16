Asya ülkelerinde corona virüs bilançosu açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgına ilişkin bilanço dünya genelinde ağırlaşmaya devam ediyor. Asya ülkelerinde de corona virüse ilişkin son veriler açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı toplamda 10 bin 613’e, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 757’ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 229’a yükseldi.

JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 178, TAYLAND’DA İSE 46

Japonya’da salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 526 artarak 8 bin 626’ya çıkarken; 48 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 901 kişi iyileşti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 kişi daha artarak 178’e yükseldi. Tayland’da ise enfekte sayısı 29 kişi daha artarak toplamda 2 bin 672 kişinin enfekte olduğu, aralarından 1593 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 3 kişi daha artarak 46’ya çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 10'DA KALDI

Singapur’da ise son 24 saatte 447 kişi daha artarak corona virüs teşhisi konulan hasta sayısı 3 bin 699’a çıkarken; 41 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 652 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 10 olarak kaldı.

HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 423 OLDU

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 12 bin 456’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 423 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 1513 kişi ise iyileşti.