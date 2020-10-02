Ateşkes baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Dağlık Karabağ’daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayan Trump, Putin ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı. Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu’nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.



Yardım isteyebilirler



Çatışmalar nedeniyle Rusya ve Türkiye’nin nasıl bir tutum izleyecekleri uluslararası kamuyounda merakla bekleniyor. İngiltere merkezli Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında “Ermenistan’ın Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan’a karşı Rusya’nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini” söylüyor. Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan’ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ’ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse, Rusya’nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri’nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.



Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü



‘Önce işgal bitmeli’



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov’la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.



Pentagon: Olayları yakından izliyoruz



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, “Hem Azerbaycan hem de Ermenistan’a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık” dedi. AA’ya konuşan Campbell, durumun oldukça değişken olduğunu ve Pentagon’un olayları yakından izlediğini belirterek, “Şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.