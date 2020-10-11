Son dakika: AteÅŸkes dinlemedi...Ermenistan sivil saldÄ±rÄ±lara devam ediyor!

KarabaÄŸ'da yaÅŸanan savaÅŸla ilgili geliÅŸmeleri anbean canlÄ± blogda aktarÄ±yoruz...

17:10 :ÂAzerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermeni ordusunun AÄŸdam, Terter, AÄŸcabedi ve Fuzuli bÃ¶lgelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

16:30 :Â AB, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da ateÅŸkese uyulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

15:00:Â Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Gence'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusunun Ermenistan yÃ¶netimi olduÄŸunu belirterek, "Azerbaycan, tÃ¼m bunlara gereken yanÄ±tÄ± verecektir." ifadesini kullandÄ±. Aliyev, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ermenistan'Ä±n ateÅŸkesi alenen ihlal ederek Gence kentinde yaÅŸayan sivillere fÃ¼ze saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini kaydetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± "savaÅŸ suÃ§u" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'Ä±n Cenevre SÃ¶zleÅŸmelerini alenen ihlal ettiÄŸini belirtti. Aliyev, "SaldÄ±rÄ±, Rusya'nÄ±n ara buluculuÄŸunda yapÄ±lan mÃ¼zakerelere saygÄ±sÄ±zlÄ±k ve Ermeni faÅŸizminin bir baÅŸka tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Bu alÃ§akÃ§a saldÄ±rÄ±lar, Azerbaycan halkÄ±nÄ±n iradesini asla kÄ±ramaz!" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

14: 20: Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸgalden kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ Cebrail kentine baÄŸlÄ± TaÅŸkesen kÃ¶yÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±.

13:40: DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Gence saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±: "Bu saldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda Ermenistanâ€™Ä±n gayrimeÅŸru iÅŸgalini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in uluslararasÄ± insancÄ±l hukuku ihlal etmekte beis gÃ¶rmediÄŸini ve ateÅŸkes dilinden anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ortaya koymaktadÄ±r.''

12:30: Azeri haber ajansÄ± APA, Ermeni gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hasar gÃ¶ren sivil binalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±.

11:10: MSB'den ateÅŸkesi ihlal ederek sivil yerleÅŸim yerlerine saldÄ±ran Ermenistna ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "SavaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen Ermenistan, ÅŸimdi de ateÅŸkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateÅŸkeste bile sivil yerleÅŸim yerlerine saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. UluslararasÄ± kamuoyu Ermenistanâ€™a karÅŸÄ± sesini yÃ¼kseltmelidir." denildi.

10:26:Â Ermenistan ordusunun attÄ±ÄŸÄ± roket MingeÃ§evir ÅŸehrinde bir termik santrale dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ermenistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan MingeÃ§evir ÅŸehrindeki bir termik santrale roket atÄ±ldÄ±. DÃ¼ÅŸen roketin patlamadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, roketin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde bÃ¼yÃ¼k bir Ã§ukur oluÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

09:05: Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermenisten ordusunun Hadrud ve Cebrail kentlerine her yÃ¶nden saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini ancak bÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. BakanlÄ±k ayrÄ±ca Azerbaycan ordusunun Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki KarabaÄŸ topraklarÄ±ndaki sivil yerleÅŸkelere fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± iddialarÄ±nÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

08:53:Â Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermenistanâ€™Ä±n Gence kentine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 7'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 33â€™e yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu.

08:50: Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n sabah saatlerinde MingeÃ§evir kenti Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren Ermenistan'a ait Ä°HA'nÄ±n Azerbaycan hava savunma gÃ¼Ã§lerince imha edildiÄŸi bildirildi.

08:20:Â Ermeni gÃ¼Ã§leri BakÃ¼ ve Gence baÅŸta olmak Ã¼zere Azerbaycan kentlerine gece boyu fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.Â

08:00: Azerbaycan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ermenistan tarafÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼zelerin, Gence kentinde sivillerin oturduÄŸu meskenlere isabet ettiÄŸi ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± nedeniyle ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 28 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetiyle yÄ±kÄ±lan evlerin enkazÄ±nda arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

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