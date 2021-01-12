Ateşkes sonrası ilk buluşma...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la Dağlık Karabağ konusunda Moskova’da bir araya geldi. Ateşkes sonrası gerçekleşen bu ilk buluşmada Putin, Aliyev ile Paşinyan’ı sıcak bir şekilde karşıladı ve iki lidere sarıldı. Ancak Aliyev ile Paşinyan’ın el sıkışmadıkları ve birbirlerine “Merhaba” demekle yetindikleri görüldü.

Kremlin Sarayı’nda 4 saate yakın yapılan görüşme sonrasında üç lider kameraların karşısına çıktı. Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım’da yapılan anlaşmalardaki hükümlerin genel olarak yerine getirildiğini belirterek, görüşmenin önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi. Putin, “Dağlık Karabağ’da ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık. Bu amaçla, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında çalışma grubu oluşturulacak” dedi.

‘Bölge kalkınacak’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, bölgenin güvenli şekilde kalkınmasını sürdürebilmek adına görüşmenin önemli olduğunu kaydetti. Aliyev, “İmzalanan bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor çünkü ateşkes anlaşmasının bir maddesi de ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılmasına yönelikti. Bu konu bölgenin kalkınmasını hızlandırabilecek, güvenliğini güçlendirebilecektir” dedi. 10 Kasım’daki anlaşmanın etkin şekilde uygulandığını belirten Aliyev, “Geleceği düşünmemiz gerekiyor. Komşular olarak birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması, bölgesel istikrarı ve güvenliği artırmaya yönelik gayretleri nasıl artırabileceğimizi düşünmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, “Bu bildiriyle vardığımız anlaşma bölgemizin ekonomik tarzını ve görünüşünü değiştirecek. Bugün imzalanan bildiri Karabağ’da daha çok güvenlik garantisi sağlayacaktır. Elbette yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Ortak açıklamanın ardından Rus lider Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeye geçti.

Muhalefet Paşinyan’ı göndermek istemedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Moskova’ya giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu seyahati öncesinde muhaliflerin engelleme girişimleriyle karşılaştı. Nitekim Paşinyan’ın Zvartnots Havalimanı’na giderken kullanacağı yolu kesmeye çalışan muhalifler, protesto eylemleri düzenledi. Olay sırasında eylemcilerden biri gözaltına alındı. Öte yandan bir grup Ermenistan vatandaşının da, Moskova’daki büyükelçilik önüne toplanarak Paşinyan aleyhine sloganlar attığı da belirtildi.

Türkiye-Rusya demir yolu bağlantısı

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ekonomi ve ulaşım bağlantılarını canlandıracak ortak bildiri imzalandı. Bildiride, her üç devletin başbakan yardımcılarından oluşan ortak çalışma grubu kurulacak. Çalışma grubu 30 Ocak 2021’e kadar ilk toplantısını yapacak. Demir yolu ve kara yolu bağlantılarının sağlanması konusu öncelikli olmak üzere, bu toplantıda ana faaliyet alanlarının listesi oluşturulacak. Bu faaliyet alanlarının diğer unsurları her üç devlet arasında varılacak mutabakat ile belirlenecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin ile yaptığı ikili görüşmede, ortak bildirinin önemine işaret ederek, “Azerbaycan, 30 yıl aradan sonra Ermenistan üzerinden ulaşım yoluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı kuracak” dedi. Ermenistan’ın da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran’a demir yolu üzerinden erişime sahip olacağını belirten Aliyev, “Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.