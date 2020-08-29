Ateşkes sonrası Libya diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el - Meşri ile İstanbul’da görüşmesinin ardından Libya heyeti Ankara’da da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve el Meşri ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da el Meşri ile biraraya geldi. Akar ve Başağa’nın baş başa görüşmesinde Sirte ve Cufra’daki gelişmeler ile Libya’nın ilan ettiği ateşkes süreci de değerlendirildi. Akar, Başağa’nın yanı sıra el-Meşri ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, el-Mişri ile görüştü. Akar, dün ayrıca, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.