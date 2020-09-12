Atina diplomaside tribüne oynuyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Doğu Akdeniz stratejisi, tam anlamıyla çelişkiler yumağı şeklinde. Avrupa Birliği’ne (AB) sığınmaya çalışarak Türkiye’ye karşı cephe bir oluşturmaya çalışan Miçotakis’in kamu diplomasisi ile kapalı kapılar ardında attığı adımlar birbiriyle örtüşmüyor.

Fransa’nın desteğiyle Doğu Akdeniz’deki gerilimi körükleyen Yunanistan Başbakanı, diplomatik temaslarda verdiği sözleri ya da çeşitli baskılar sonucu uzlaşı sağlamak zorunda kaldığı konuları, kamuoyu karşısında inkar ediyor. Tıpkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Almanya’nın ricası sonrası gerçekleşen telefon görüşmesinde prensipte anlaştığı adımların hiçbirini yerine getirmemesi ve bunu da inkar etmesi gibi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’nun önceki gün Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’ndeki konuşmasında Ankara’nın Atina’ya güvenmediğini dile getirmesinin nedeni de bu. Zira Çavuşoğlu, AP milletvekillerine sakin şekilde ve örneklerle Yunanistan’ın çelişkilerini anlattı.

İnanılırlığını yitiriyor

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg’in, Doğu Akdeniz ile Ege’de çatışmayı önleme amacıyla askeri düzeyde bir teknik çalışma grubu kurulmasına müttefiklerin izin verdiğine yönelik açıklamasını önce yalanlayıp, ardından da kabul eden Atina, inanılırlığını yitirmeye başlıyor.

Nitekim NATO’da Askeri Komite Başkan Yardımcısı Korgeneral Scott Kindsvater başkanlığındaki ikinci toplantıyı önce erteleten ardından da Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın pozisyonlarını hatırlatarak toplantıyı terk edeceğini kendi kamuoyuna duyuran Atina yönetimi, bu kez de toplantının yapıldığını inkar etme çabasına girişti. Kendi kamuoyunu Türkiye’ye karşı bileyen Yunanistan’ın bu tavrı, hem müttefikler hem de AB’ye üye birçok ülke tarafından sessizce eleştiriliyor.

Fransa değişebilir!

Bu arada Ankara-Atina geriliminden savunma sanayisine pay çıkartmayı amaçlayan Fransa ise, tıpkı Almanya’nın 2011’deki ekonomik krizde yaptığı gibi Yunanistan’a silah satma derdinde. Almanya, küresel kriz döneminde batma noktasında olan Yunanistan’a AB’nin mali yardımı karşılığında 6 adet denizaltı satmıştı. Fransa da, benzer şekilde gerilimden faydalanarak Yunanistan’a iki firkateyn, iki denizaltı ve bazıları 2. el olan toplam 20 adet Rafale tipi savaş uçağı satma derdinde.

Diplomatik gözlemciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sert sözlerinin ardından, ikinci demecinde Türkiye’ye yönelik sözlerini yumuşatmaya çalıştığını anımsatıyor.

Almanya’nın Türkiye ile gerilime son vermek istediğini hatırlatan diplomatik kaynaklar, AB içerisinde Ankara’ya yönelik yaptırımı savunan ülke sayısının 10’u bulmadığını dile getiriyor. Yunanistan’ın aksine Türkiye ile köprüleri tamamen atmayan Macron, Fransa’nın Korsika adasında, Akdeniz’e kıyıdaş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren “Med7” toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında da uzlaşının ipuçlarını vermiyor değil:

“Amacımız, bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile normal ilişki kurmak” diyen, tek taraflı eylemlerin ve sondaj çalışmaların son bulması gerektiğini savunan Macron, “Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir” diye de ekliyor.

Aslında sorunların çözümü için Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. AB ile Türkiye arasında kurumsal olarak var olan diyalog mekanizmalarını canlandırmak yeterli. Zira AB ile Türkiye arasında ortaklık komitesi, siyasi direktörler düzeyinde ortaklık komitesi, dışişleri bakanları düzeyinde ortaklık konseyi, iş dünyasının katılımıyla karma istişare komitesi, AB-Türkiye Karma parlamento komisyonu ve 18 Mart mutabakatında yer alan AB-Türkiye üçlü liderler zirvesi gibi doğrudan diyalog platformları kullanılabilir.

Tabii, şu sıralar AB dönem başkanı Almanya’nın gerilime yönelik sessizliği de dikkat çekici. Türkiye koşulsuz diyalog çağrısını yineleyerek diplomatik yöntemleri kullandığı, Atina da kamuoyunu kışkırtan yanıltıcı açıklamalarına sürdürdüğü sürece ibre Ankara’dan yana.