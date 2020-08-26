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26.08.2020 - 07:00 |

Atina ‘duvar’ı uzatacak!

Yunanistan’ın, Türkiye ile kara sınırındaki duvarı uzatacağı, bunun yapım maliyetinin de 63 milyon euro olacağı belirtildi.

Atina ‘duvar’ı uzatacak!

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, “Hükümet, 2020 Mart ayında Evros’taki Yunan-Türk sınırında meydana gelen olayların ardından mevcut duvarı uzatma kararı aldı. Duvar, ordu ve polisin işaret edeceği noktalarda yapılacak” açıklamasında bulundu. Petsas, “İnşaat projesi, ülkenin en büyük beş inşaat şirketinden dördüne ortaklaşa verildi. Projenin toplam maliyeti 63 milyon euro. Projenin teslimi bugünden itibaren 5 ila 8 ay arasında bölüm bölüm olarak yapılacak” ifadesini kullandı. Halen Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırının 12 kilometrelik bölümü yüksek metal duvar ile kapalı. Duvarın yaklaşık 40 kilometre uzatılması öngörülüyordu.

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