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20.01.2021 - 07:00 |

Atina, Girit’in doğusunda da kara sularını genişletecek!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi.

Atina, Girit’in doğusunda da kara sularını genişletecek!

Dendias, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı parlamentoda konuştu. Başbakan Kiryakos Miçotakis’in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, “Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit’in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz” dedi. Ana muhalefetteki Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos’un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi konuların ele alınacağı, kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın farklı görüşler dile getirdiği eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

“Başbakan’ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan’ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir.”

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