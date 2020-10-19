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19.10.2020 - 07:00 |

Atina’dan Amerikanvari duvar!

Yunanistan, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek amacıyla Türkiye ile arasına yeni duvar örmeye başlarken, bunun, ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına yaptırmaya başladığı duvara benzemesi dikkat çekti.

Atina’dan Amerikanvari duvar!

Başbakan Kiriakos Miçotakis, duvarın örüldüğü Meriç (Evros) sınır bölgesine giderek inşaatı teftiş ederken, teftişten sonra bölge temsilcileriyle bir araya geldi. Miçotakis, “Bu, sınırı güvende tutmak ve Meriç halkını daha güvende hissettirmek için yapabileceğimiz en küçük şey” dedi. Projenin Nisan’da tamamlanması bekleniyor.

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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