Atina’dan Amerikanvari duvar!

Başbakan Kiriakos Miçotakis, duvarın örüldüğü Meriç (Evros) sınır bölgesine giderek inşaatı teftiş ederken, teftişten sonra bölge temsilcileriyle bir araya geldi. Miçotakis, “Bu, sınırı güvende tutmak ve Meriç halkını daha güvende hissettirmek için yapabileceğimiz en küçük şey” dedi. Projenin Nisan’da tamamlanması bekleniyor.