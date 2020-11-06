Avantaj Biden’da

ABD’de başkanlık seçimleri tamamlanmasına rağmen bazı eyaletlerde oy sayımının sürmesi nedeniyle hangi adayın ipi göğüslediği sorusu, belirsizliğini koruyor. Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda. Bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil. Seçimin kaderini belirlemesi öngörülen kilit eyaletlerdeki başa baş yarışın sürmesi, henüz kesin bir galibin ilan edilmesini olanaksız kılıyor.



Kazanmaya yakın



Sonuçlar, Biden’ın, Trump’ın 2016’daki seçim zaferinde kilit rol oynayan Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazandığını gösteriyor. Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü 20 seçici delegeye sahip Pensilvanya eyaletinde de oy farkı Biden lehine olarak azalıyor. Eyalette seçim sonucunun Demokratlar lehine değişmesi olasılık dışı değil. Cumhuriyetçiler, oyların tamamına yakınının sayıldığı Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerini küçük oy farklarıyla önde götürüyor. Seçim sonucunun halen netleşmediği Orta Batı eyaletleri Nevada ve Arizona’da ise Demokratlar, ipi göğüslemeye yakın görünüyor. Biden, önde olduğu Arizona ve Nevada’yı kazanması durumunda, diğer eyaletlerden gelecek haberleri beklemeden başkanlığı ilan edebilecek. Yarışın kaderini belirleyecek eyaletler Nevada ve Pesnilvanya olacak gibi gözüküyor. Posta yoluyla oy kullanmayı tercih eden Nevadalı seçmenler, oyunu en geç 3 Kasım’da göndermiş olmalı. Oy pusulasının da en geç 10 Kasım’da ulaşmış olması gerekiyor. Dolayısıyla eyaletteki kesin sonuç için bekleneceği tahmin ediliyor. Bir başka kritik eyalet olan Kuzey Carolina’da ise 12 Kasım tarihine kadar süre verilmişti.



‘Sayımı durdurun!’



Bununla birlikte Donald Trump’ın ekibi Demokratların zaferinin ilan edildiği Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılması, Demokratların önde götürdüğü Michigan, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki farkın hızla kapandığı Pensilvanya eyaletlerinde ise oy sayımının durdurulması için yasal girişimde bulunacaklarını açıkladı. Cumhuriyetçiler, Georgia eyaletindeki sayımla ilgili de dava açtı. Ancak Michigan ve Georgia’daki dava başvuruları “yeterli delil yok” denilerek reddedildi.



Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, “Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebiliriz” dedi.



Biden tarafı ise, kullanılan her oyun sayılmasını sağlamak için Biden Mücadele Fonu kurduklarını ilan etti. Trump dün Twitter hesabından büyük harflerle ‘Sayımı durdurun’ şeklinde bir mesaj paylaştı. Biden ekibinin 5 Kasım sabahı Twitter üzerinden yayınladığı ilk mesaj ise “Tüm oyları sayın” oldu.

Delaware eyaletinde açıklama yapan Biden, “Gidişattan umutluyum. Sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Herkes sakin olmalı. Sonuçları kısa sürede öğreneceğiz” dedi.



Her eyalette dava!



Donald Trump dün “Biden’ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız” açıklamasında bulundu. Trump, Twitter’da yaptığı paylaşımda ise, “Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacaktır” dedi. Twitter, söz konusu paylaşıma, “Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir” etiketi koydu. Posta yoluyla kullanılan oyların seçim merkezlerine ulaşmasıyla birlikte de ibrenin bazı eyaletlerde Biden’dan yöne dönmesi sonrası Trump, seçim gününün ardından seçim merkezlerine gelecek oyların sayımının durdurulmasını istiyor. Trump’ın ekibi, Biden’ın için kritik öneme sahip Nevada eyaletinde sayımın durdurulması için dava açacağını duyurdu. Trump, Pensilvanya için “Pensilvanya’da büyük yasal bir zafer kazandık” mesajını paylaştı. Trump bir diğer tweetinde ise “Biden’ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var” dedi.



Trump, başka bir açıklamasında da “Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsanız ben kazanıyorum. Yasal olmayan geçen gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilir” ifadelerini kullandı.



ABD başkanlık seçiminde en kritik eyaletlerden birisi Nevada oldu. Oy sayımının devam ettiği eyalette Joe Biden’ın sadece 8 binlik bir üstünlüğü vardı. Ancak dün gelen oylarla Biden bu farkı 12 bine taşıdı. Trump’ın ekibi ise “usulsüzlük” gerekçesiyle Nevada’da oy sayımının durdurulması için dava açtı.



Biden rekor kırdı!



Seçimde sağlanan büyük katılım, Joe Biden’in şimdiye kadar sayılan yaklaşık 72 milyon oyla ABD tarihindeki diğer tüm adaylardan daha fazla oy almasına yol açtı ve Barack Obama’nın 2008’deki oy rekorunu kırmasını sağladı.



Kongre’de değişim yok



Başkanlık seçimiyle yapılan Kongre seçimlerinde, Demokratlar, Senatoda çoğunluğu ele geçirme hedefini gerçekleştirmeye uzak kalırken; Temsilciler Meclisi’nde ise çoğunluğu kazansa da, beklediği ‘mavi dalga’ hedefini ulaşamadı. Senato seçimlerinin mevcut oy durumuyla sonuçlanması halinde Cumhuriyetçiler Senato’da 51 sandalyeye ulaşarak 6 yıldır sahip oldukları çoğunluğu korumuş olacak. Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise Demokratlar 197, Cumhuriyetçiler ise 186 sandalyeye sahip bulunuyor. 435 sandalyeli mecliste 52 üye henüz belli değil. Joe Biden başkan olursa, Senato’daki ılımlı Cumhuriyetçilerle kara alımında masaya oturmak zorunda kalacak.