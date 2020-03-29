Avrasya ülkelerinden corona virüs gelişmeleri... Vaka sayıları yükseliyor

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 32 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 263'e yükseldiğini duyurdu.

Ülkede, salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da 27 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Daha önce 15 hastanın iyileştiği, 4 hastanın ise yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da vaka sayısı 190 oldu.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'ta karantinaya alınan Marneuli şehri girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zurabişvili, burada yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Çok fazla test yapıldığını ve salgının durdurulması için gereken tüm önlemlerin alındığına vurgu yapan Zurabişvili, "Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz ve bu daha zor bir süreç olabilir. Dolayısıyla hepimiz buna hazır olmalıyız." diye konuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 90 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da "kiliseye gitmeyin çağrısı" yapıldı

Rusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği, halka, salgın edeniyle kiliseye gidilmemesi çağrısı yaptı.

Bin 534 vakanın görüldüğü Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazakistan'da 6 vaka daha

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 6 artarak, 271'e çıktı.

Özbekistan'da 11 yeni vaka

Kovid-19 nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 144'e ulaştı.