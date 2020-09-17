‘Avrupa adil ve tutarlı olmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Erdoğan ve Merkel’in 3 Eylül’deki video konferans görüşmesinin ardından gerçekleşen ikinci görüşmeye ilişkin İletişim başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Aktif politika

Erdoğan’ın görüşmede, “Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini” ifade ettiği açıklandı. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde “adil ve tutarlı” olmaları gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini” Merkel’e söyledi.