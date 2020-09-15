Avrupa Birliği Haritası: Avrupa Birliğinde Bulunan Kurucu Ve Üye Ülkeler Haritası (Türkçe)

Avrupa Birliği, 1992 yılında Maastricht anlaşmasıyla kurulmuş olup, Avrupa'nın gelişmesi ve bütünlük göstermesi, ilk çağ uygarlığına kadar dayanmaktadır. Avrupa Birliği'ne giden süreci pekiştiren ilk bütünleşme adımı, Avusturyalı diplomat Cont Richard'ın Pan Avrupa Birliği girişimidir.



Avrupa Birliği Nedir?



AB, suprasyonel ve hükümetler arası bir yapı olup, Sovyet Birliği tehdidine karşı kurulmuştur. İkinci Dünya Savaş'ından sonra Avrupa'nın yeniden ayağına kaldırılması için, Avrupa bütünleşmesi ortak bir pazar doğrultusunda kurulum göstermektedir. Bu da, AB'nin ekonomik bir yapı olduğuna da işaret etmektedir. Avrupa Birliği, 1992 yılında Maastricht Antlaşması ile birlikte resmi olarak kurulmuş olup, ortak para birimi Euro üzerinden politikalarını geliştirmiştir. AB'nin ekonomik bütünleşmesi ve ortak para birimi politikalarından, ortak dış ve güvenlik politikalarından ve Adalet ve İçişlerinin işbirliği olgusundan oluşmaktadır.



Avrupa Birliği'nin amaçları, araçları, hukuku ve politikalarında gözlenen dinamizm, birliğin üye sayısı bakımından da geçerli kabul edilen bir özelliktir. AB, bütünleşmesi ekonomik ve Avrupa'da yarattığı siyasi başarısıyla önemli bir harekettir. AB'nin İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg olmak altı kurucu üyesi bulunmaktadır ve 1973-2013 yılları arasında yaşadığı yedi ayrı genişleme dalgasıyla günümüzde yirmi sekiz üyeyi kapsar hale gelmiştir.



Türkiye, AB üzerine üyelik başvurularını 1987 yılında ilk olarak gerçekleştirmiştir. Helsinki Zirvesinde 1999 tarihinde resmi olarak aday statüsünü kazanmış ve 2005 yılında da katılım müzakerelerini başlatmıştır.



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Kaynak: cografyaharita.com

Avrupa Birliği Kurumları Nelerdir?



Avrupa Birliği, yedi ayrı kurumdan ve ona eşlik eden organlar üzerinden faaliyetlerini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, bağlayıcı kararlar alabilen, politika belirleyebilen ve düzenleyici işlemler yapabilen bir taraflı asli/yapısalcı yapıyı oluşturmaktadır. Bir yandan da tali/işlevsel niteliktedir. Tali yapısı, asli kurumlara yardımcı olmayı içermektedir. Avrupa Birliği bu iki ayrı nitelik sayesinde, politika yürütme sürecini kolaylıkla yürütülebilmektedir. Avrupa Birliği, durağan bir yapının ötesinde, dinamik bir yapıyı temsil etmektedir. AB kurumları; Avrupa Parlamentosu, Komisyon, Konsey, Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası ve Sayıştay olmak üzere yedi ayrı kurumdan oluşmaktadır.