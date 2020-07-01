Avrupa Birliği’nde yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı bayrağı, bugünden itibaren Hırvatistan’dan Almanya’ya geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümet üyeleri, 6 ay boyunca AB’nin başkanlığını üstlenecekler. AB’nin kurucu ülkesi ve birliğin ekonomik açıdan en güçlü üyesi olan Almanya’nın dönem başkanlığını üstlenmesi, diğer üyelerin yanı sıra Türkiye gibi AB’ye aday ülkelerin beklentilerini yüksek tutmasına da neden oluyor.



Türkiye için Almanya’nın dönem başkanlığı, birçok açıdan önemli. Üyelik müzakerelerini bir kenara bırakırsak, Türkiye ile AB arasında sürüncemede olan Gümrük Birliği’nin genişletilmesi veya Türkiye’de yerleşik 4 milyon Suriyeli mülteciye verilecek ek mali yardımın açığa kavuşması gerekiyor. Almanya’nın, bu konularda sarf edeceği çaba önemli. Zira AB kurumları arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve aynı kurumun ticaretten sorumlu genel müdürü olan Sabine Weyand’ın da Alman vatandaşı olmaları, Berlin yönetiminin, AB kurumlarında da etkili olduğunun göstergesi.



Seyahat kısıtlaması



Bununla birlikte, AB, bugünden itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor. Ancak Türkiye, ABD ve Rusya’nın da aralarında olduğu ülkelere kısıtlama devam edecek.



Bu noktada Ankara, AB’nin sınırlarını açacağı üçüncü ülkeler listesinde Türkiye’nin yer alması için Berlin’in çaba göstermesini bekliyor. Ankara ile Brüksel, 14 ülkelik ilk listede yer almayan Türkiye’nin, 8-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak güncelleştirme çalışmalarında yer almasını için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Berlin’den bu konuda gelecek destek de çok önemli.



Öte yandan Ankara, Brüksel’in, Çin’de bulunan stratejik yatırımlarının bir bölümünü Avrupa kıtasına taşıma kararı almasının ardından AB tedarik zincirinin bir parçası olmak istiyor. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi’nin tedarik zinciri konusunda Batı Balkanlara ağırlık vermeyi tercih edip, Türkiye’yi gündeme getirmemesi Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. AB’ye yakın kaynaklar, Türkiye Masası Şefi Fransız Bernard Brunet’in, Türkiye dosyasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gündemine göre şekillendirmeye çalışıyor olabileceğini hatırlatıyor. Almanya’nın siyasi ağırlığını kullanıp, üyelik müzakereleri dışındaki konularda Türkiye’nin önüne çıkarılan bu tür siyasi engellere karşı yardımcı olması bekleniyor.

Yardım netleşecek



Almanya’nın dönem başkanlığında sonuca ulaşması beklenen konular arasında AB bütçesi de var. 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen 7 yıllık bütçe görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasıyla birlikte AB’nin Türkiye’ye ayırmayı öngördüğü mali yardım da açıklık kazanacak.



Brexit kapsamında Brüksel-Londra ilişkilerinin nasıl şekilleneceği sorusunun yanıtı da, yine Almanya’nın dönem başkanlığında netleşecek.

Bununla birlikte Almanya’nın, AB nezdindeki ayrılmaz müttefiki olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik tutumunu dizginlemeye yönelik çaba göstermesi önemli. Zira Macron’un Libya bağlamında Türkiye’ye yönelttiği eleştiriler, sadece Ankara’nın değil, AB üyesi ülkeler tarafından da büyük tepkiyle karşılanıyor.



Koronavirüs nedeniyle uzaktan selamlaştılar













Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Berlin’e 70 km mesafedeki Merseberg Sarayı’nda bir araya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikili, uzaktan selamlaşmayı tercih ederken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. İkili, uzun süre baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, ülkesinin dönem başkanlığı sırasında Fransa ile yakın çalışacaklarını belirtti.