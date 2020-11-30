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30.11.2020 - 14:12 | | AA

Avrupa Birliği'nin gözü Biden yönetiminde

Trump döneminde ABD ile tarihi krizler yaşayan Avrupa Birliği, yeni başkan Joe Biden'ı biri video konferans, diğeri fiziki olmak üzere iki zirve toplantısına davet etti.

Avrupa Birliği'nin gözü Biden yönetiminde

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl geliştirileceğini ele almak üzere üye ülkelerle istişarelere başlıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, bugün, AB-ABD ilişkileri hakkında liderlerin 10-11 Aralık'taki zirve toplantısına hazırlık kapsamında görüşme yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gelecek hafta, AB ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunacak. Liderler, aralıktaki zirvede ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği hususunu görüşecek.

Michel, Biden'ı 2021'in ilk yarısında biri video konferans yöntemiyle olmak üzere 2 toplantıya davet etti.

Toplantılardan ilkinin ocakta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra yapılması bekleniyor. Biden'ın Brüksel ziyaretinin ise bahar aylarında düzenlenmesi amaçlanıyor.

Biden döneminin fırsat olacağı düşünülüyor

AB yönetiminin ABD ile ilişkilerde üzerinde durduğu 5 ana başlık bulunuyor. Bunlar "Kovid-19 salgınıyla mücadele, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, iklim değişikliği, çok taraflılık ve ortak değerlerin korunması, barış ve güvenliğin desteklenmesi" olarak sıralanıyor.

AB, Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde transatlantik ilişkilerinin özellikle ticaret, güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında gerilediğini, Biden döneminin bunları düzeltmek için fırsat olacağını düşünüyor.

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