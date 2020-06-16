Avrupa ‘içini’ açtı

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri kaldırmayı sürdürürken dün bu süreçte önemli bir adım daha atıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği (AB) içinde sınırların açılması yönündeki tavsiye kararının ardından, dün Birlik içerisindeki ülkeler bu kararı uyguladı. AB içindeki veya Schengen bölgesine dahil ülkelerin büyük çoğunluğu, kara ve hava yollarını açtı. Kararla birlikte Avrupa içindeki dolaşımın artması beklenirken, AB dışındaki ülkelere yönelik uyarı ve yasaklar ise şimdilik devam ediyor.

Seyahat uyarıları sürüyor

Fransa, salgın nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını açarken, Avrupa dışı sınırlarını ise kademeli olarak 1 Temmuz’da açacak. Avrupa ülkelerinden Fransa’ya gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğu kaldırılırken, mütekabiliyet esasına göre İspanya ve İngiltere’den gelenlere 14 gün karantinada kalmaları tavsiye edildi. Ayrıca hangi ülkeden olursa olsun öğrenciler Fransa’ya gelebilecek.

Almanya 16 Mart’ta kapattığı sınırlarını komşu ülkeler için açarken, Dışişleri Bakanlığı’nın 160 ülke için uyguladığı küresel seyahat uyarısı sürüyor. Almanya ve Danimarka arasındaki sınırda araç kuyrukları oluştu. Almanya, AB ve Schengen ülkeleri ile İngiltere’ye seyahat uyarılarını kaldırırken, bunun yerine ayrıntılı olarak bu ülkelere seyahat edeceklere “seyahat tavsiyeleri” yayınlayacak. Seyahat uyarıları İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya’nın geniş bir kısmını da kapsıyor. Türkiye de seyahat uyarısı getirilen ülkeler arasında.

İspanya ise sınırlarını 15 Haziran’da açan birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak 1 Temmuz’dan itibaren yabancı turist kabul etmeye başlayacak. Hükümet, salgında olası ikinci bir dalgaya karşı temkinli davranmayı tercih edip 21 Haziran’a kadar sürecek OHAL’in ve kademeli normalleşme sürecinin ülke genelinde sonlanmasını bekleyecek.

İsveç’e açılmadı!

Belçika, Polonya, Yunanistan, İsviçre, Portekiz gibi ülkeler de diğer AB üyeleriyle olan sınırlarını açtı ve önlemleri gevşetti. Bununla birlikte AB üyesi olmasına rağmen bazı ülkelere yönelik tedbirler devam ediyor.

Bunlardan en dikkat çekeni İsveç. Danimarka, Norveç ve Finlandiya, İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı alırken, Kovid-19 ölüm ve vakalarının fazla olması nedeniyle İsveç’e sınırlarını açmayacaklarını duyurmuştu. İsveç’te Kovid-19’la mücadele kapsamında “sürü bağışıklığı” stratejisi doğrultusunda hafif önlemler alınması ve ölümlerin çok olması büyük tepkilere neden olmuştu.