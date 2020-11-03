‘Avrupa izolasyonu yönetemedi’

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs salgınında küresel vaka sayısı 47 milyonu geçerken, can kaybı da 1.2 milyonu aştı. Salgının etkili olduğu ülkelerde kış aylarının yaklaşmasıyla hem vaka hem de can kaybında artış sürüyor.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa ülkelerinde de pek çok ülke ikinci kez ulusal karantina ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Dr. Margaret Harris de son günlerde Avrupa’da alınan ulusal karantina kararlarının, ülkelerin koronavirüslü kişilerin ve temaslıların kendilerini izole etmelerini sağlamadaki başarısızlıkları için ödenen bir bedel olduğunu söyledi.

Test, temas, karantina

DSÖ’nün ülkelerin karantinaya girmesini tavsiye etmediğini belirten Harris, Kovid-19, SARS veya grip salgınlarını kontrol etmenin anahtarının insanları test etmek, temaslarını izlemek ve pozitif olanlarla temas halindekilerin karantinaya alınmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Harris, “Benim için, birçok Avrupa ülkesindeki en büyük eksik izolasyon yönetimi. Bu sadece hasta olan insanların izolasyonu değil, aynı zamanda bağlantıları olan ve birinci dereceden temasları olan kişilerin izolasyonu” dedi. Kendilerine tedbir amaçlı evde kalmaları söylenen kişilerin iyi hissetmeleri nedeniyle bu talimata uymadıkları için salgının konrol edilemediğini belirten Harris, “Örneğin, Hong Kong gibi bir Asya ülkesinde yetkililer her gün temaslıları kontrol ediyor ya da polis evine geliyor” diye konuştu. Öte yandan, ulusal karantina ilan edilen son Avrupa ülkesi olan İngiltere’de araştırmalar, test sayısı büyük ölçüde artırılırken, temaslı izlemenin yetersiz kaldığını ve İngiliz halkının yüzde 20’sinden azının izolasyon kuralına tamamen uyduğunu gösterdi.

EVE KAPANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğini bildirilerek, kendisini karantinaya alacağını duyurdu. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti. Ghebreyesus, “Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım” dedi. Geçen ay düzenlenen bir web seminerinde konuşan Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip olduğu ve Kovid-19 için “yüksek risk” kategorisinde bulunduğunu söylemişti. Cenevre’de günlük Kovid-19 vakaları 1000-1500 arasında seyrediyor.

Cenaze defin işçileri grevde

İspanya’da cenaze defin işinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınında ölümlerin artması nedeniyle daha fazla personel çalıştırılması talebiyle pazar günü ülke genelinde greve gitti. Grev, ailelerin mezar ziyaretleri yaptığı Azizler Günü’ne denk geldi. Sendikalar, mart ayındaki gibi cenaze defin işlemlerinin gecikmemesi için daha fazla personele ihtiyaç olduğunu söylüyor. Toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştığı, can kaybının 35 bin 878’i geçtiği ülkede Başbakan Pedro Sanchez, salgın nedeniyle 6 ay süreyle olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Gece sokağa çıkma yasağı

İtalya’da Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkede ayrıca riskli bölgelere seyahate kısıtlama getirildi. Yeni önlemlere göre, yarından itibaren genelindeki tüm müze ve sergiler kapanacak. Öte yandan Roma’da restoran ve bar çalışanları, hükümetin getirdiği yeni önlemleri tencere, tavalarla protesto etti.

Süpermarketlerde ‘korona’ yasakları

Kovid-19’un ikinci dalgasının çok sert vurduğu Avrupa ülkelerinden Fransa’da sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girerken, bugünden itibaren süpermarketlerde temel ihtiyaç maddelerinin dışındaki satışlara yasak getirildi. Fransa Başbakanı Jean Castex, küçük dükkânlar ve bakkallara getirilen ayakkabı, giysi, kozmetik malzemeleri, çiçek gibi ikincil önemdeki malların satılması yasağının bugün itibaren süpermarketlerde de geçerli olacağını duyurdu. Castex, bunlardan etkilenen iş yerlerine kapanmamaları için destek vermeyi vaat etti. Fransa Başbakanı, Avrupa ve Fransa’da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek “Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19’a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor” vurgusu yaptı. Can kaybının 37 binin üstüne çıktığı Fransa genelinde 1 Aralık tarihine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Refah sınırı açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı. Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığını ve yolcu otobüslerinin hareket ettiğini duyurdu. Fotoğraftaki çocuk da sınırdan ailesiyle geçenler arasındaydı.

Almanya kasımda kapalı

Almanya’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle açıklanan yeni tedbirler dünden itibaren uygulanmaya başladı. Pazartesi gününden itibaren kasım ayı boyunca Almanya’da barlar, restoranlar, spor salonları, sanat galerileri kapalı olacak. Şimdilik okullar, ana okulları, kuaför ve berber salonları açık tutulacak. Almanya pandeminin başında aldığı önlemler ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük Kovid-19 vakalarıyla takdir toplamıştı. Ancak ikinci dalga ülkenin temas takip kaynaklarını zorlamaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, hıza artan vaka sayıları nedeniyle bölgesel yönetimlere “hafif kısıtlamalar” olarak adlandırılan önlemleri uygulama çağrısı yaptı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in da yakın çevresindeki bir kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi. Öte yandan, İngiltere’de de artan vakalar nedeniyle perşembe gününden itibaren ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıkladığı yeni uygulamalara göre bir ay boyunca pub, restoran ve temel ihtiyaç dışında satış yapan mağazalar kapalı tutulacak. Avusturya’da bugünden itibaren akşam saat 8 ile sabah saat 6 arası sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tayvan’da vakasız 200 gün

Tayvan’da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı bildirildi. CNN’nin haberine göre, 23 milyon nüfuslu ada ülkesinde 12 Nisan’dan bu yana yerel kaynaklı yayılmaya rastlanmadı. Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin anakarasına yakınlığı nedeniyle salgından ilk etkilenen ülkelerden biri olan Tayvan’da bugüne dek 558 vakaya rastlandı. Bunlardan yalnızca 55’i yerel, diğer vakalar dış kaynaklı olarak kaydedildi. Ülkede virüs nedeniyle yalnızca 7 kişi hayatını kaybetti.

442 gazeteci virüs kurbanı

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 52 ülkede en az 442 gazetecinin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. PEC’ten yapılan açıklamada, “Mart başından bu yana 52 ülkeden 442 medya çalışanı Kovid-19’dan öldü. Bunlara ilaveten ocaktan bu yana 63 gazeteci de çeşitli olaylarda cinayete kurban gitti. Hafta sonu birçok kentte yasaklar protesto edildi. Cumartesi günü Madrid’de 32 kişi tutuklandı, 12 kişi de yaralandı.

Aşı protestosu

Brezilya’da aşı karşıtları, ülkenin iki büyük kentinde Kovid-19 aşısı yaptırılması kampanyalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro’da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti. Brezilya’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 74’e, 10 bin 100 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 545 bin 705’e yükseldi. -AA

5.5 milyona toplu test

Slovakya, koronavirüs salgınında ikinci dalganın önüne geçmek için dev bir proje başlatarak ülkede yaşayan 10 yaş üstü herkesin Kovid-19 testi yapmaya başladı. 5.5 milyon nüfuslu Slovakya, pazar günü başlayan toplu test uygulamasıyla, dünyada tüm yetişkin vatandaşlarına test yapan ilk ülke olacak. Slovakya’da salgının başından bu yana 219 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, 57 bin 664 kişiye tanı konuldu.