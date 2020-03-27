MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay
ABONE OL
27.03.2020 - 03:49 | | AA

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Avrupa Birliği Komisyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

AP, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

Oturumda, toplam 37 milyar avroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon avroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.

 

KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İstanbul'da ele geçirildi! Tam 16 bin 900 adet: Corona fırsatçılığı

İstanbul'da ele geçirildi! Tam 16 bin 900 adet: Corona fırsatçılığı
Sıradaki Haber