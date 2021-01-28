Avrupa tedarik konusunda ‘öfkeli’

Önceki gün Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Leyen, Avrupa’nın ilk aşıların geliştirilmesi için milyarlarca dolar yatırım yaptığını hatırlatarak “Şimdi şirketler yükümlülüklerini yerine getirmeli ve aşıları yerine ulaştırmalı” dedi. İngiltere gibi AB’nin dışındaki ülkelere daha fazla aşının gitmesini eleştiren Leyen, aşı ihracatı için Almanya destekli bir şeffaflık mekanizması kurulacağını açıkladı. Bu mekanizmaya göre, ilaç şirketleri Avrupa’da üretilen aşılarını AB üyesi olmayan ülkelere göndermeden önce AB yöneticilerine bildirecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, söz konusu mekanizmanın ‘ihracat yasağı’ değil eşit bir şekilde aşının paylaşılması anlamına geldiğini söyledi.



CEO’dan sert tepki



Öte yandan Reuters, AB yetkililerinin AstraZeneca’nın eksikliği telafi etmek için dozları İngiltere’den AB ülkelerine yönlendirmesini talep ettiğini bildirdi. AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, talep edildiği gibi aşı yönlendirilmesinin yapılamayacağını belirterek “AstraZeneca ile sözleşmeyi İngiltere’den 3 ay sonra imzalayan AB, bu ülke ile aynı zamanda aşıya erişim talep ediyor” dedi. AB üyesi ülkelerin, AstraZeneca’yı “aşıları başka yerlerde satmaya çalışmakla da” itham ettiklerini hatırlatan Soriot, “Aşıları daha fazla para kazanmak için başka ülkelere sattığımız doğru değil. Çünkü biz aşıdan kar etmiyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, AB’nin iddia ettiği gibi belirli sayıda aşı tesliminde taahhütte bulunmadıklarını vurgulayan Soriot, “AB’ye taahhüdümüz, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız şeklinde” ifadelerini kullandı.



