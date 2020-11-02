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02.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Avrupa yine kapanıyor!

Avrupa’nın en az 14 ülkesinde Kovid-19’dan hastaneye yatışlarda rekor sayılara ulaşıldığı bildirildi. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesi  halkı sokaktan uzak tutmayı amaçlayan yeni kısıtlamaları duyurdu.

Avrupa yine kapanıyor!

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz, Kovid-19 vakalarındaki günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle, ülke genelinde geceleri belirli saatlerde sokağa çıkma sınırlamasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Portekiz’de de dün, halkın yüzde 70’ini kapsayacak şekilde karantina uygulanmaya karar verildi. Portekiz’de halk, iş ve okul dışında evinde karantinada kalacak. Koronavirüse

karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle halkın sokağa çıktığı

İtalya’da da son 24 saatte 31 bin 758 yeni koronavirüs vakası kaydedildi ve böylece pandemi süresince en yüksek günlük yeni vaka görüldü.

İkinci kez genel karantinaya giren ülkeler arasında yer alan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın U dönüşü yaparak ilan ettiği ulusal tecrit kararı ise tartışmalara neden oldu. Fransa’nın ardından ulusal karantina ilan edilen ikinci Avrupa ülkesi olan İngiltere’de bu karar nedeniyle oklar Başbakan Johnson’a yöneltildi.

Johnson’a eleştiri

Haftalardır genel karantinanın bir “felaket” olacağını söyleyen Johnson’ın bilim insanlarından gelen baskılar nedeniyle 5 Kasım’dan itibaren 4 haftalık genel karantina ilan ettiği belirtiliyor.  Bazı uzmanlar, Eylül ayında bilim kurulunun ülkede kısıtlayıcı önlemler alınması tavsiyesini, kendisini “özgürlükçü bir lider” olarak tanımlayıp reddeden Johnson’ı İngiltere’yi daha büyük bir felakete sürüklemekle suçladı. Johnson’ın, daha erken harekete geçmemesi nedeniyle Noel’e kadar ülkede günlük 3 bin ila 4 bin arasında ölümün gerçekleşebileceğinin söylenmesi üzerine genel karantina kararı aldığı ifade edildi. Ancak, Johnson’ın müttefiklerinin ülkenin gidişatına rağmen başbakanın karantina kararından rahatsız olduğu öne sürüldü. İngiltere’de Kovid vaka sayısı 1 milyonu geçti, ölü sayısı ise 50 bine yaklaştı.

Rusya’da en yüksek vaka

Rusya’da son bir gün içinde 18 bin 665 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Daha önce bir gün içinde bu denli yüksek sayıda yeni vaka görülmemişti. Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri, ülke genelinde son bir günde 18 bin 665 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının endişe verici olduğunu açıkladı.  En fazla yeni vakanın başkent Moskova’da görüldüğü bildirildi.

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