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08.08.2020 - 21:28 | | İHA

Avrupa'da ikinci dalga korkusu! Zorunlu oluyor...

Fransa’nın başkenti Paris’te artan corona virüs vakaları nedeni ile 10 Ağustos’tan itibaren bazı bölgelerde maske takmak zorunlu olacak.

Avrupa'da ikinci dalga korkusu! Zorunlu oluyor...

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini yeniden arttırmaya başladı. Fransa’nın başkenti Paris’te 10 Ağustos’tan itibaren 11 yaşından büyük herkesin yoğunluğun fazla olduğu açık alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, başkentin Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne ve le Val-d'Oise bölgelerinde 10 Ağustos'ta yerel saatle 08.00'den itibaren maske takma zorunluluğun başlayacağı duyuruldu.

Valilik, ülkedeki pozitif test sayısı ortalamasının yüzde 1,6 iken Paris'te bu ortalamanın yüzde 2,4 olması nedeni ile bu kararın alındığını aktarırken, başkentteki 20-30 yaş arası vaka sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu bildirdi. Valilik, ayrıca Kovid-19 vaka sayılarının aralıklarla güncellenmesi ile maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerin güncelleneceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa’da 20 Temmuz'dan itibaren kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

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