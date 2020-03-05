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05.03.2020 - 21:38 | | AA

Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, İngiltere ve İsviçre'de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı.

Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

 

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 73 ve 94 yaşlarındaki 2 kişi daha hayatını kaybetti ve böylece ölü sayısı 6'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 377'ye ulaştı.

Almanya'da ise vaka sayısı 349'u buldu.

İspanya'da da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 68 artışla 261'e çıktı. Bugün 99 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bundan önce vefat eden ve kronik hastalıkları oldukları açıklanan diğer kişiler de 69 ve 82 yaşındaydı.

Mevcut durumda koronavirüs hastalarından 10'u yoğun bakımda tutulurken, Madrid özerk yönetimi, 90 vaka ile ülke içinde en çok koronavirüsün görüldüğü bölge olarak biliniyor. Başkentte Kovid-19'’un bir huzurevindeki 14 yaşlıya ve 1 çalışana bulaştığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vakalardan 20'sine bu virüsün nereden bulaştığının henüz tespit edilmediğini açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı, elemanlarını evden çalıştırma, kalabalık toplantıları iptal etme ve riskli bölgelere seyahatleri durdurma gibi önlemler alan şirketlere yenileri eklendi.

İngiltere ve İsviçre

İngiltere'de bugün 1 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkede vaka sayısı 30 artarak 115 olurken, yeni vakaların 25'inin başkent Londra'da görüldüğü belirtildi.

İsviçre'de de bugün ilk can kaybının gerçekleştiği ve vaka sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

Avusturya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 40'a çıktı.

Portekiz'de de 9 koronavirüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Kovid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Hollanda'da ise vaka sayısı 38'den 82'ye yükseldi.

Bu arada, 148 ölüm ve mevcut 3 bin 296 koronavirüs vakasıyla Avrupa'da başı çeken İtalya'nın komşularından Vatikan'da da Kovid-19'un yayılmasını önlemeye dönük tedbirler üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, İtalyan makamları tarafından kabul edilen önlemlerle eşgüdüm içinde olacak şekilde Vatikan'da Kovid-19'un yayılmasını önleyici tedbirlerin alınacağını belirtti.

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