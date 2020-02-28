Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 38'e yükseldiğini söyledi. Bu hastalardan 12'sine virüsün başka kişilerden bulaştığını, araştırmaların sürdüğünü ifade eden Veran, vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Veran, yeni tip konoravirüs teşhisi konulan kişilerden 3'ünün asker olduğunu belirtti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis, Çin'e seyahat gerçekleştiren bir milletvekilinden tedbir amacıyla 14 gün evinde kalmasını istedi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerden 11'inin iyileştiği ve 2'sinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İtalya'da ölü sayısı 17’ye yükseldi

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye çıktığını açıkladı.

Virüsün bulaştığı kişi sayısının da 650’ye ulaştığını dile getiren Borrelli, iyileşenlerin sayısının 45’e yükseldiğini kaydetti.

Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık

Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken Birleşik Krallık’taki toplam sayı 16'ya çıktı.

Sağlık yetkilileri, hastanın İtalya'nın kuzeyinden Dublin'e geldiğini söyledi.

İngiltere'de gün içinde açıklanan ve virüsü İtalya ile İspanya’da kaptıkları belirtilen iki yeni hastanın ardından, bir okul ve sağlık kliniği de kapatıldı.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'den yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vakasının 5'e yükseldiğini, üçünün başkent Viyana’da, ikisinin ise İtalya sınırındaki Tirol'de olduğu bilgisini paylaştı.

İspanya

İspanya'da vaka sayısı 23’e çıktı.

Bunlardan 3’ünün virüsün bulunduğu riskli ülkelere ( Çin, İran, Kuzey İtalya, Güney Kore, Singapur) seyahat etmedikleri, İspanya'da hastalığa yakalandıkları bildirildi. Vakalardan sadece birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu arada İspanya 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, Çin Süper Ligi ile yaptığı organizasyon kapsamında "Çin halkına destek" için pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona maçına, Çin'in Vuhan Zall F.C takımının davetli olarak geleceğini duyurdu.

Vuhan Zall F.C. takımı, yaklaşık bir aydır Cadiz'de kampta bulunuyordu.

İsveç

İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan açıklamada, bugün 5 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs tespit edilenlerden 3'nün yurt dışı tatilinden kısa süre önce döndükleri, diğer ikisinin ise İsveç’te bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki yeni tip koronavirüs vakasının 7'ye çıktığı bildirildi.