Avrupa’da önlem dalgası

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Lüksemburg’daki toplantıda AB içindeki risk alanlarını tanımlamak için ortak bir risk haritası oluşturulması kararını onayladı. Ancak, Lüksemburg dahil bazı ülkelerin çekimser kalması nedeniyle belirlenecek haritanın, seyahat kısıtlaması konusunda ülkeler için bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olacağı bildirildi. Son 2 haftada koronavirüs ile hastanede yatan kişi sayısında yüzde 40 artışın olduğu İngiltere’de ise hükümetin uyguladığı üç aşamalı salgınla mücadele planı kapsamında Liverpool’un bağlı olduğu Merseyside bölgesinin “çok yüksek alarm bölgelerine” dahil edildiği açıklandı. Liverpool’da iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar bugünden itibaren yasaklandı, barlar tamamen kapatıldı. Koronavirüsün artışa geçtiği bir diğer Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti’nde hükümet, yeni önlemler kapsamında barların, restoranların ve kulüplerin bugünden 3 Kasım’a kadar kapanacağını duyurdu. Ayrıca çoğu okulun da uzaktan eğitime geçeceği bildirildi. Açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti’nde halka açık toplantılar altı kişiyle sınırlandırılacak, halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanacak ve toplu taşıma araçlarında maske kullanılması gerekecek. Salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden Fransa ve İtalya’da ise yerel karantina ve sokağa çıkma yasağı tartışılmaya başlandı.

‘Klinik deneyler cesaret verici’

Tüm dünyanın en büyük aşı umutlarından biri olan ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, klinik denemeler sırasında gönüllülerden birinde “tanımlanamayan bir rahatsızlık” ortaya çıkması nedeniyle aşı çalışmalarına ara verildiğini duyurdu.

En önemli aşı çalışmalarından birinin sekteye uğraması salgınla mücadelede “moralleri” bozarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ise umut verici bir açıklama geldi. DSÖ, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere Aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını bildirdi. DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan yaptığı açıklamada “Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok

cesaret verici. Şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10’u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Son aşamadaki aşılar bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek” dedi.