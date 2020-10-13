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13.10.2020 - 13:05 |

Avukatlık sınavında doğum yaptı!

Avukatlık sınavındayken sancısı tutan anne adayı hem doğurdu hem sınavını bitirdi. Sınavı hastane odasında tamamlayan kadın, molalarda yeni doğan bebeğini emzirdi

Avukatlık sınavında doğum yaptı!

Chicago'daki Loyola Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren hamile bir kadının, baro sınavı sırasında sancısı başladı. Avukat ve anne adayı, hem bebeğini dünyaya getirdi hem de sınavı tamamlamayı başardı.

Hukuk fakültesinden kısa süre önce mezun olan Brianna Hill, 38 haftalık hamileydi. Hill, pandemi nedeniyle ertelenen ve pazartesi günü internet üzerinden gerçekleştirilen baro sınavına girmişti.

TMZ'nin haberine göre Hill, iki güne bölünen sınavın ilk bölümündeyken, bazı belirtiler hissetmeye başladı. Ve bölümü tamamlamasının ardından suyunun geldiğini fark etti.

"İk bölümü bitirdim. Ayağa kalkar kalkmaz suyumun geldiğini anladım."

Ancak bu durum, genç kadının amacına ulaşmasına engel olamadı. Mola verip temizlendiğini ve eşiyle annesini aradığını söyleyen Hill, ebesine danıştı ve ikinci bölümü tamamlamak üzere yeniden oturdu.

Hill böylece, sınavın ilk gününde tamamlaması gereken 90 dakikalık iki bölümü de bitirmeyi başardı. Bunun ardından eşiyle birlikte hastaneye giden genç kadın, 5 saat sonra bebeğini dünyaya getirdi ve sınavın kalanını ertesi gün hastane odasında tamamladı.

"Ya şimdi ya hiç!" diye düşündüğünü aktaran Hill, sınavdaki molalarda yeni doğan bebeğini emzirdiğini söyleyerek meslek azmini gözler önüne serdi.

Kaynak: Independent Türkçe 

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