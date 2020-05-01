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01.05.2020 - 13:50 | | AA

Avustralya Başbakanı corona virüs önlemlerini gevşetme sinyali verdi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetileceği sinyalini vererek, "Avustralya’yı yorgan altında tutamayız." dedi.

Avustralya Başbakanı corona virüs önlemlerini gevşetme sinyali verdi

Başbakan Morrison, Ulusal Kabine toplantısının ardından başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’un yayılmasını durdurmaya yönelik uygulanan kurallarla ilgili açıklamada bulundu.

Halkın, koronavirüsü yenme konusunda gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Morrison, "Avustralyalılar yaptıklarından dolayı erken ödülü hak ediyor. Avustralya’yı yorgan altında tutamayız, yolumuza devam edebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Morrison’un "erken ödül" ifadesi, gelecek hafta eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıda, Kovid-19 yasak ve kısıtlamalarının hafifletileceği yorumlarına neden oldu.

COVID-19’DAN ÖLENLERİN SAYISI 93’E YÜKSELDİ
Yeni Güney Galler ve Tazmanya eyaletlerinde 2 kişinin daha covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 93’e çıktı. Resmi verilere göre ülke genelinde yaklaşık 570 bin kişiye yapılan testlerde, virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 767 kişiden, 5 bin 720'sinin iyileştiği kaydedildi.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

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