MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 20’ye çıktı
ABONE OL
01.04.2020 - 04:52 | | AA

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Avustralya’da, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye, vaka vakası 4 bin 800’e çıktı.

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde virüse yakalanan 95 yaşındaki kadın hastanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla NSW’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıkarken Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 250 bin kişiye uygulanan testler sonucunda 4 bin 800 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Avustralya genelinde virüse yakalanan 337 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor.

Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

 Acil durumlar dışında akraba ve ev ziyaretlerinin de yasaklandığı ülkede kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

 

 

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karantinadan kaçtı! Polis her yerde corona virüs şüphelisini arıyor

Karantinadan kaçtı! Polis her yerde corona virüs şüphelisini arıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber