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02.04.2020 - 05:25 | | AA

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Avustralya’da, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e, vaka vakası 5 bin 105’e çıktı.

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Queensland ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamada, Kovid-19’a yakalanan biri 85 yaşında erkek, diğeri 70 yaşının üzerindeki kadının tedavi gördükleri hastaneden hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan can kayıplarıyla ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükselirken koronavirüse yakalananları sayısı 5 bin 105’e çıktı.

İlk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren virüse yakalanan 422 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor.

Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

Acil durumlar dışında akraba ve ev ziyaretlerinin de yasaklandığı ülkede kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

 

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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