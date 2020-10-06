Avustralya'da covid-19'dan can kaybı 895'e çıktı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, dün virüsten can kaybı yaşanmayan eyalette 15 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla eyalette virüsten ölenlerin sayısının 807'ye çıktığını belirten Başbakan Andrews, eyaletteki 300 aktif vakadan 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Eyalette yaşayanlardan kurallara uymaya devam etmelerini isteyen ve virüs belirtileri olanları hemen test yaptırmaya davet eden Andrews, "Bu (virüs) o kadar hızlı ilerliyor ki semptomları ilk hissedildiğinde test yaptırmak çok önemli. Nerede olursanız olun, koşullarınız ne olursa olsun, en hafif semptomlar bile olsa bir iki gün beklemeyin lütfen öne çıkın ve test yaptırın." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 895'e ulaştı

Kovid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria'da bugün bir kişinin daha virüsten ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 895 oldu.

Son haftalarda virüs kaynaklı can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Avustralya'da virüse yakalanan toplam 27 bin 173 Avustralyalıdan 24 bin 751'i sağlığına kavuşurken, ülkedeki halen 359 aktif vakadan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 46 kişinin tevdilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Yeni Zealand'da 3 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 2 bin 820 testin sonucunda toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmezken, yurt dışından dönen 3 Yeni Zelandalıya virüs teşhisi konuldu.

Söz konusu kişilerin karantina merkezine nakledildiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 43 aktif vakadan sadece birinin tedavisine hastanede devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1858 kişiden, 1790'ı sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.