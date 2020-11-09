Avustralya'da iki yeni memeli türü keşfedildi

Bilim insanları, Avustralya’nın en ünlü hayvanlarından biri olan uçan keselinin (Petauroides volans) aslında üç farklı tür olduğunu ortaya koydu.

Böylece saygın bilim dergisi Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmada iki yeni memeli türü tanımlanmış oldu.

James Cook Üniversitesi'nden ve çalışmanın yazarlarından Profesör Andrew Krockenberger, "Avustralya'nın biyolojik çeşitliliği artık çok daha zengin hale geldi" diye konuştu.

"Bırakın iki memeli bulmayı, tek bir yeni memeli bulmak bile her gün görebildiğimiz bir şey değil."

Hemen hemen keseli sıçan büyüklüğündeki Petauroides volans, Avustralya ormanlarında yaşıyor ve okaliptüs yapraklarıyla besleniyor.

Geceleri ortaya çıkan ve 100 metreye kadar sıçyarabilen bu hayvanların boyutları aslında yaşadıkları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Zira habitatlarının kuzey kesiminde yaşayanlar, diğerlerine kıyasla daha küçük.

Çalışmayı gerçekleştiren, James Cook Üniversitesi, Ulusal Avustralya Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve ulusal bilim ajansı CSIRO'daki araştırmacılardan oluşan ekip, uçan keselinin genetik yapısını analiz etti.

Uçan keselilerin yaşadıkları bölgelere göre çeşitlilik gösterme nedenini bulmak isteyen araştırmacılar, analiz edilen popülasyonlar arasındaki genetik farklılığın çok büyük olduğunu gördü.

James Cook Üniversitesi’nde doktora adayı Denise McGregor, "Uçan keselilerin birden fazla türden oluştuğuna dair spekülasyonlar bir süredir vardı" dedi ve ekledi:

"Şimdi bu DNA çalışması sayesinde iddiaları kanıtladık. Bu durum, söz konusu hayvanlara bakışımızı tamamen değiştiriyor."

Kaynak: Independent Türkçe