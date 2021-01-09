MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya'da mutasyon virüs alarmı!
ABONE OL
09.01.2021 - 11:37 | | İHA

Avustralya'da mutasyon virüs alarmı!

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de bir kişide İngiltere'de rastlanan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü tespit edilmesi üzerine 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Avustralya'da mutasyon virüs alarmı!

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de 1 kişide İngiltere'de görülen korona virüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edildi. Daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türün, riski arttırabileceği endişesiyle kent genelinde 3 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu. Yetkililer ayrıca, daha fazla vakanın tespit edilmesi durumunda 3 günlük karantina süresinin uzatılmasını göz ardı edemeyeceklerini ifade etti. Queensland Eyaleti Sağlık Şefi Jeannette Young, "Bunun nedeni bu yeni tür" ifadelerini kullandı.

Karantina kapsamında kent sakinlerinin yalnızca acil sağlık hizmeti ve zorunlu ihtiyaç alışverişi için dışarıya çıkabileceği belirtildi.
Öte yandan, Avustralya'nın en büyük şehri olan Sidney'de de Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış korona virüs türüne rastlanmıştı.

 

Hafif ticari araç, refüje çarparak takla attıElazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çaparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski sevgilisi bıçaklamıştı! Çağla, yaşadığı şiddeti anlattı

Eski sevgilisi bıçaklamıştı! Çağla, yaşadığı şiddeti anlattı

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Yakalandılar

Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet