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23.10.2020 - 09:03 | | AA

Avustralya'da pedofili baskınında onlarca gözaltı

İnternette paylaşılan görsellerin peşine düşen polis, yaşları 19 ile 57 arasında değişen 44 erkeği çocuk istismarı materyalleri bulundurmak ve üretmek gerekçesiyle yakaladı.

Avustralya'da pedofili baskınında onlarca gözaltı

Avustralya'da düzenlenen operasyonlarda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işledikleri iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisinden (AFP) yapılan açıklamada, Avustralya Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi (ACCCE) tarafından koordine edilen operasyonlarda, yaşları 19 ile 57 arasında değişen 44 erkek şüphelinin, çocuk istismarı materyalleri bulundurdukları ve bunları ürettikleri gerekçesiyle yakalandığı bildirildi.

Operasyonların internette paylaşılan görseller üzerinde bir yıl süren takibin sonrasında gerçekleştirildiğini belirten AFP, Molto adı verilen operasyonda 16 çocuğun zarar görmekten kurtarıldığını ifade edildi.

Komiser Reece Kershaw de yakalananlar hakkındaki 350 suçlamanın tümünün çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili olduğunu dile getirerek, "Suçluları yakalamak ve mahkemeye çıkarmak bu savaşın sadece yarısıdır." dedi.

ACCCE'nin çocukları cinsel tacizden kurtarmaya kararlı olduğunu vurgulayan Kershaw, "Araştırmacılarımız (görüntülere) piksel piksel bakarak titizlikle ipuçlarını arıyorlar ve asla pes etmiyorlar. Çocuk istismarına ilişkin materyalleri görüntülemek, dağıtmak veya üretmek suçtur. Çocuklar meta değildir ve AFP ve ortak kurumları suçluları tespit etmek ve kovuşturmak için 24 saat çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Komiser Kershaw, AFP'nin Temmuz 2019 ile Haziran 2020 arasındaki operasyonlarında 67'si başka ülkelerden olmak üzere 134 çocuğu istismardan kurtardığını da sözlerine ekledi.

İnşaat, ulaşım, kolluk kuvvetleri ve konaklama alanlarında çalıştıkları belirtilen zanlıların gelecek günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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