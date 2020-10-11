MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya'da resifte 45 kilogramlık bomba bulundu!
ABONE OL
11.10.2020 - 13:06 | | AA

Avustralya'da resifte 45 kilogramlık bomba bulundu!

Avustralya donanmasının, ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarındaki resif üstünde tespit edilen 45 kilogramlık patlamamış bombayı, açık denizin derinliklerine çekerek halkın ve resifin güvenliğini sağladığı bildirildi.

Avustralya'da resifte 45 kilogramlık bomba bulundu!

Patlamamış bombayı, Yeni Güney Galler eyaletinin yaklaşık 550 kilometre açıklarındaki Lord Howe Adası yakınlarındaki Elizabeth Resifinde bulan bir balıkçı, bombanın fotoğrafını çekerek yetkilileri durumdan haberdar etti. 

Dikkatlice kaldırdıkları patlayıcıyı önce denizin yüzeyine bırakan donanma mensubu dalgıçlar, daha sonra bulunduğu yerden uzağa, açık denize çektikleri bombayı 550 metre derinliğindeki sulara gönderdi. 

Sualtı Parkı görevlisi John Pritchard, yaptığı açıklamada, "Denizin derinlikleri gerçekten güvenli. Bir daha asla resife geri dönmeyecek." dedi. 

Patlamamış bombanın bırakıldığı sularda derin deniz balıkçılığı yapılmadığını veya trol ile balık avına izin verilmediğini ifade eden Pritchard, bombanın yüzeye geri dönme ihtimali olmadığını söyledi. 

Çevre Bakanı Sussan Ley, patlamamış bombayı bulan balıkçı ile donanma dalgıçlarının, potansiyel olarak hayatları ve Avustralya'nın en önemli resiflerinden birini kurtardığını belirtti. 

Patlaması muhtemel bombaya müdahale edilmemesi durumunda ise sonuçlarının oldukça korkutucu olabileceğini vurgulayan Ley, "Şükürler olsun ki değerli resifin ekosistemi ve en önemlisi gelecekteki ziyaretçiler güven içinde." dedi. 

Ley adına bir sözcü, bombanın menşeinin bilinmediğini ve dalgıçların, tahrip olan bombanın yaşını tahmin edemediğini aktardı. 

Söz konusu büyüklükteki bombaların, Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanıldığı ve bazen denizaltıları hedeflemek için uçaktan bırakıldığı ifade ediliyor.

 

Deniz havadan sıcak olunca sahil sabahtan dolduTurizm kenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havadan sıcak olunca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erkenden doldu. Denize girip güneşlenenler kadar sahil bandında spor yapanların da kalabalıklığı dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 12 Ekim? Kandilli - AFAD son depremler sorgula

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 12 Ekim? Kandilli - AFAD son depremler sorgula

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

Sıradaki Haber