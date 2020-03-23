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23.03.2020 - 05:17 | | AA

Avustralya'da sadece zorunlu ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri açık kalacak

Avustralya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yarından itibaren zorunlu ihtiyaçların karşılandıkları hariç tüm iş yerlerinin kapatılacağı açıklandı.

Avustralya'da sadece zorunlu ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri açık kalacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yarın gün ortasından itibaren süpermarketler, akaryakıt istasyonları, bankalar, eczaneler ve diğer temel hizmetlerin verildikleri haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu.

Kapatılacak mekanlara ibadet yerleri, barlar, kulüpler ve eğlence yerlerinin de dahil olduğunu ancak restoran ve kafelerin sadece paket servisi için açık kalacağını belirten Başbakan Morrison, sağlık uzmanlarının tavsiyesi doğrultusunda okulların açık tutulacağını sözlerine ekledi.

Vatandaşları dışında ülkeye geleceklere sınırlarını kapatan Avustralya, yurt dışındaki vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuş, yurt dışına çıkacaklara da seyahat yasağı getirmişti.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana Avustralya’da 6’sı Yeni Güney Galler eyaletinde, biri Batı Avustralya’da olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre, ülkedeki Kovid-19 salgını nedeniyle hastalananların sayısı 1609’a çıkmış durumda.

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