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18.03.2020 - 11:18 | | AA

Avustralya’da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Avustralya’da yeni tip corona virüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6’ya, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 512’ye yükseldi.

Avustralya’da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

NWS Sağlık Kurumu, Kovid-19 tedavisi gören 86 yaşındaki erkek hastanın dün gece Sydney’deki hastanede hayatını kaybetmesiyle Avustralya’daki toplam can kaybının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 136 yeni vakanın tespit edildiği Avustralya’da, virüs nedeniyle hastalananların sayısının 512’ye çıktığı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, vakaların hızla artması üzerine, yeni önlemler açıklamıştı.

Avustralyalıların yurt dışına seyahatlerinin yasakladığını bildiren Morrison, kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini istemişti.

 

YENİ ZELANDA’DA VAKA SAYISI 20’YE ULAŞTI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt dışından gelen 8 kişide yeni tip corona virüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19’a yakalananların sayısı 20’ye çıktı.

Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyorAnkara’da bir dolmuş şoförü, Koronavirüs’e dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.
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