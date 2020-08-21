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21.08.2020 - 08:45 |

Avustralyalı altın avcıları birkaç saat içinde 250 bin dolarlık altın buldu

Avustralya'nın güneyinde iki "altın avcısı" bir günde 250 bin Amerikan doları (350 bin Avustralya doları) değerinde iki altın külçesi buldu.

Avustralyalı altın avcıları birkaç saat içinde 250 bin dolarlık altın buldu

Brent Shannon ve Ethan West, doğal altın külçelerini Victoria eyaletinin altın madenciliği yapılan Tarnagulla kenti yakınında buldu.

Ethan West "Bir günde iki büyük altın parçası bulduk. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Külçelerin toplam ağırlığı yaklaşık 3 buçuk kg. Madenciler altını, yeri kazarak dedektörlerle arıyor.

Avustralya'nın bakir bölgelerinde altın arayanları gösteren bir televizyon programında konu edilen altın avcılarından Shannon "Biraz bakir bir alandaydı, yani daha önceden pek el değmemiş ve madencilik yapılmamış bir yerdi" dedi.

Discovery Channel'da yayınlanan programda, koleksiyonerlerin altın külçelerine gerçek değerinin yüzde 30 üzerinde ödeme yapabileceği tahmininde bulunuldu.

2019'da da başka bir Avustralyalı, metal dedektörü kullanarak yaklaşık 1.4 kg ağırlığında ve yaklaşık 70 bin Amerikan doları (100 bin Avustralya doları) değerinde bir altın külçesi bulmuştu.

Avustralya'da 1880'lerde başlayan altın madenciliği hala önemli bir sektör.

Kaynak: BBC Türkçe

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