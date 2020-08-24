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24.08.2020 - 16:37 | | AA

Avusturya Rus diplomatı sınır dışı ediyor

'İstenmeyen adam' ilan edilen bir Rus diplomatın 1 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini isteyen Viyana yönetimi, söz konusu ismi casuslukla suçluyor.

Avusturya Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Avusturya’nın, bir Rus diplomatı "sınır dışı etme" kararı aldığı bildirildi.

Ülke medyasındaki habere göre, Avusturya, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığınca doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

Rusya’nın Viyana Büyükelçiliğinin, bu kararı, "temelsiz ve iki ülke ilişkilerine zarar vereceği" şeklinde değerlendirdiği yönünde açıklama yaptığı, Moskova’dan da benzer bir tepkinin gelmesinin uzun sürmeyeceğinin aktarıldığı kaydedildi.

Son dakika... 'Cehennemi yaşadık' deyip eklediler: Bina fokur fokur kaynıyorduGiresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını anlatırken o gece yaşadıkları korkunun hala geçmediğini ifade etti.
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