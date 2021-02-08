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08.02.2021 - 21:39 | | AA

Avusturya’da 6 hafta sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açıldı

Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Aralık’tan itibaren uygulanan sıkı karantina koşulları nedeniyle kapalı tutulan okul, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Avusturya’da 6 hafta sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açıldı

 

Başkent Viyana’da perakende satış noktaları ve alışveriş merkezlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Alışveriş yerlerinde FFP2 maske kullanma zorunluluğunun yanı sıra 20 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşterilerin içeri girmesine izin verildi. 

İlköğretimde yüz yüze eğitime geçildi, iki gruba ayrılan sınıflarda öğrenciler dönüşümlü olarak okula giderken ders öncesinde çocuklara hızlı test uygulanmaya başlandı.

KUAFÖRLER ZORUNLU TESTTEN ŞİKAYETÇİ 

İş yerlerinin yanı sıra kuaför gibi kişisel bakım merkezleri de kapılarını açtı. İşletmeciler müşterilerin negatif test sonucu ibraz etmek zorunda olması nedeniyle beklenilenin çok altında yoğunluğun yaşandığını kaydetti. 

Kuaför Suphi Sefer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerin en geç 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test göstermeleri gerektiğini, aksi taktirde hizmet veremediklerini söyledi. 

Geçmiş dönemde kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, test zorunluluğu nedeniyle bu ilginin azaldığını ifade eden Sefer, "Normalde ilk açıldığımız zamanlarda çok yoğun olur ama şu an insanlar gelmiyor, çoğu test yaptırmaktan çekiniyor, çoğu randevu almak istemiyor." dedi. 

Negatif test sonucu zorunluluğunun işlerini olumsuz etkilediğini belirten Sefer, "Teste insanlar da biz de çok olumsuz bakıyoruz, işlerimizi çok etkiledi, durum kötü." ifadesini kullandı. 

TİROL EYALETİNE SEYAHAT SINIRLAMASI 

Öte yandan ülke genelinde bazı kısıtlamalar kaldırılırken, Tirol eyaletinde mutasyona uğramış Kovid-19 türünün yayılması nedeniyle bu bölgeye seyahat sınırlaması getirildi. 

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, zorunlu olmadığı müddetçe vatandaşların bu eyalete gitmemesi uyarısında bulundu. Anschober, son iki hafta içinde Tirol’de bulunanların test yaptırması gerektiğini, bu bölgeden ülke içinde başka bir yere seyahat edeceklerin de test yaptırmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Avusturya’da son 24 saatte 1057 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 424 bin 896’ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 artışla 8 bin 32’ye çıktı. 

Avusturya'da hükümet 26 Aralık'ta başlayan sıkı karantina koşullarının hafifletilmesi yönünde karar almış, bu çerçevede okul, iş yerleri ve kişisel bakım merkezlerinin belirli tedbirler doğrultusunda açılmasına karar vermişti.

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