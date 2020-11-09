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09.11.2020 - 14:03 |

Avusturya'da dev terör operasyonu

Viyana'da dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından harekete geçen polis 60 adrese baskın yaptı, 30 gözaltı var.

Avusturya'da dev terör operasyonu

Avusturya'da Graz Savcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aşağı Avusturya, Steiermark, Karintiya ve Viyana eyaletlerinde terör yapılanması oluşturmak ve teröre destek vermek suçlamasıyla ev, iş yeri ve dernek gibi çeşitli meskenlerde aramalar yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun 2 Kasım'da başkent Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilişkili olmadığı, operasyona ilişkin soruşturmanın bir yıl önce başlatıldığı belirtildi.

Ülkede terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek sağlamak ve suç örgütü kurmak gibi çeşitli suçlamalar kapsamında 70 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, 60 meskenin arandığı ve 30 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansına (APA) açıklama yapan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Hukuk devletinin imkanları doğrultusunda, bu aşırıcılık yanlısı, gaddar suç oluşumlarının üzerine bütün gücümüzle gidiyoruz." dedi.

Nehammer, operasyonun, teröre finansal destek verdiği ileri sürülen, kara para aklayan ve terör yapılanması içinde olduğu iddia edilen kişilere yönelik olduğunu kaydetti.

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