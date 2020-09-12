MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ay için madencilik şirketi aranıyor
ABONE OL
12.09.2020 - 07:00 |

Ay için madencilik şirketi aranıyor

ABD’nin uzay kurumu NASA, Ay’a gidip toz ve taş toplayacak özel şirketler arıyor.

Ay için madencilik şirketi aranıyor

NASA, Ay’dan getirilen 50 ila 500 gram arasındaki örnekleri 15 bin ile 25 bin dolar arasında bir fiyata satın alacağını duyurdu. NASA yönetici Jim Bridenstine, Ay’dan getirilen örneklerin gelecekte gerçekleştirilebilecek görevler için teknoloji geliştirmekte kullanılacağını ifade etti. Bridenstine, “Öğrendiklerimiz sayesinde bir sonraki büyük adımı atacağız: Mars’a astronot göndermek” diye yazdı. NASA önemli şirketlerle çeşitli programlarda beraber çalışıyor. Brindenstine, bu şirketlerin ay madenciliğinde de rol almayı kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

Sıradaki Haber